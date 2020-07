14 gadus vecā tenisiste Valērija Maija Kargina startē Latvijas čempionātā pieaugušajiem un iegūst otro vietu

View this post on Instagram

Latvijas Republikas čempiones titulu izcīna 🥇Patrīcija Špaka, fināliste 🥈Valērija Maija Kargina! 🇱🇻🎉 Apsveicam dāmas un pateicamies par cīņu, veiksmi turpmākajā sezonā! 🎾👌@tc_lielupe #latvijasčempionāts #latvijasteniss