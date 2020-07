Mūsu labāko basketbolistu aģents Kalnītis savu daļu no klientu miljoniem Latvijai nemaksā

Artūrs Kalnītis un viņa aģentūra Baltic Sports Agency pārstāv 12 Latvijas basketbolistus, tostarp NBA spēlējošos Dāvi Bertānu, Rodionu Kurucu, Anžeju Pasečņiku un Krievijā labi atalgotos Dairi Bertānu un Jāni Strēlnieku. Šie basketbolisti kopā pelna vairākus miljonus eiro, bet pasaules basketbola prakse ir tāda, ka aģents par saviem pakalpojumiem saņem līdz desmit procentiem no katra līguma. Tātad Kalnītim ik gadu pienākas vairāki simti tūkstošu, no kuriem valstij vajadzētu samaksāt ienākumu nodokli. Taču Latvijai no tā nekas netiek. Kāpēc?

Viens no Artūra Kalnīša klientiem ir NBA basketbolists Dāvis Bertāns, kas jau šosezon, visticamāk, tiks pie desmitiem miljonu vērta līguma, un sava daļa no tā tiks arī Kalnītim. (Foto: Twitter.com)

Apdalījis Latviju

Artūrs Kalnītis, izrādās, nemaz nepārstāv Latviju! To žurnāls Kas Jauns atklāja, ieskatoties Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) publiskotajā basketbolistu aģentu sarakstā. Meklējot aģentus no Latvijas, Kas Jauns par milzu pārsteigumu tajā neatrada Artūra Kalnīša vārdu. Ir minēts Mārtiņš Bērziņš, Valdis Muižniks, Jānis Porziņģis, Valdis Salaks, Raivis Ušackis un Ainars Vanags, bet tikai ne Artūrs Kalnītis. Kā tad tā? Nevar būt tā, ka viņš pēkšņi pārtraucis savu aģenta rūpalu? Izrādās, nē! FIBA mājaslapā basketbola aģentu meklētājā ievadot Artūra Kalnīša vārdu, viņš tomēr parādās. Bet tikai kā aģents, kas pārstāv Kipru! Jā, kā pilsonība norādīta Latvija, taču reģistrējies Artūrs Kalnītis ir Kiprā un kā savas aģentūras adresi minējis Egkomi pilsētu Nikosijas eparhijā.

FIBA mājaslapā redzams, ka Artūrs Kalnītis savu uzņēmumu reģistrējis Kiprā, un tas nozīmē, ka Latvija no viņa nesaņem nodokļus. (Foto: Ekrānuzņēmums no FIBA mājaslapas)

Kalnītis gan nav vienīgais FIBA aģents, kurš, nebūdams Kipras pilsonis, reģistrējies Kiprā. Starp sešiem Kipru pārstāvošiem aģentiem trīs ir Grieķijas pilsoņi un viens Latvijas – Artūrs Kalnītis. Un ko tas nozīmē, ka Artūrs Kalnītis savu aģentūru reģistrējis Kiprā? Neko īpašu, tikai to, ka viņam līdz ar to nevajag maksāt Latvijai nodokļus. Un tā nav diez ko patriotiska rīcība pret savu valsti.

Pie licencētajiem FIBA aģentiem no Latvijas Artūru Kalnīti neatrast. (Foto: Ekrānuzņēmums no FIBA mājaslapas)

Iztiek ar 260 eiro mēnesī

Šī nav pirmā reize, kad Artūrs Kalnītis izcēlies ar finanšu blēdībām. Kas Jauns pirms trim gadiem jau rakstīja, ka Kalnītim piemērota maksātnespēja, jo viņa legālie ienākumi esot vien alga 260 eiro mēnesī – visai neticami, zinot, ka puisis par saviem aģenta pakalpojumiem saņem daudzus tūkstošus.

Toties viņa uzvārds ir meklējams pie Kipras pārstāvjiem. (Foto: Ekrānuzņēmums no FIBA mājaslapas)

Toreiz atklājās, ka Kalnītis iekūlies pamatīgos parādos, kurus nu nekādi necentās atmaksāt. Viens no parādu iemesliem bija tas, ka Kalnītis bijis līdzaizņēmējs, kad ievērojamus naudas līdzekļus saņēma basketbolists Armands Šķēle. Kalnīša maksātnespējas procesa gala verdikts tika pasludināts 2014. gadā, un tas bija: Kalnīša parādsaistības ir vairāk nekā 132 tūkstoši eiro, un viņš tās nespēj segt. Tāpat viņš nespēja segt arī tolaik Maksātnespējas likumā noteiktos 20 procentus no šā parāda, jo viņam nekā cita nebija, izņemot algu, kas bija vidēji 260 eiro mēnesī. Tolaik tika nospriests, ka Kalnīša maksātnespējas process ilgs trīsarpus gadu un ik mēnesi Kalnītim iztikšanai nepieciešami 150 eiro, bet parāda dzēšanai viņš novirza ne mazāk kā 110 eiro, kā arī tika sastādīts maksājuma grafiks līdz 2017. gada oktobrim. Visa tā rezultātā pa šiem gadiem Kalnītim nācās atmaksāt tikai 4620 eiro.

Artūrs Kalnītis ar Dāvi Bertānu. Interesanti, ka, kamēr Kalnītim bija maksātnespēja un lai uz viņa bankas kontu pārskaitītā nauda uzreiz nenonāktu kreditoru rīcībā, Kalnītis bija izdomājis izcilu krāpniecības shēmu – biznesa partnerim iedevis sava tēva kontu, maldinot, ka tas ir viņa paša konts. (Foto: Twitter.com)

Izcila blēdīšanās shēma

Šis maksātnespējas process nu jau ir izbeigts, un Kalnītis ticis cauri vien ar nepilnu 5000 eiro atmaksāšanu 132 tūkstošu vietā. Taču toreiz Artūra Kalnīša maksātnespējas administratoram radās aizdomas par krāpniecību, ka Kalnītis slēpis savus patiesos ienākumus – pārāk jau neticami, ka tādu slavenu basketbolistu aģents tiešām var saņemt tikai minimālo algu.

To apliecināja arī pazīstamās basketbola aģentūras Entersport Management Inc direktora Marka Flaišera vēstule, kurā viņš atklāja, ka viņa uzņēmumam ar maksātnespējīgo Artūru Kalnīti bijis noslēgts līgums no 2010. gada 27 aprīļa līdz 2016. gada 2. maijam. Šajā laikā latviešu basketbola aģents saņēma regulārus maksājumus par kopējo summu 157 705,66 ASV dolāri, piemēram, laika posmā no 2014. gada maija (brīdis, kad Kalnītim tika pasludināta maksātnespēja) viņš saņēmis vairāk nekā 90 tūkstošus dolāru. Savukārt tagad Kas Jauns rīcībā nonākusi shēma, kā Artūrs Kalnītis spējis visus aptīt ap pirkstu. Izrādās, ka ASV sabiedrība Entersport Management Inc līdz pat 2016. gada oktobrim veikusi Kalnītim aģenta atlīdzības maksājumus, pārskaitot šo naudu uz Aivara Kalnīša bankas kontu. Toreiz maksātnespējas administrators noskaidroja, ka tas ir Artūra Kalnīša tēva konts, savukārt Entersport Management Inc direktors Marks Flaišers atzinās, ka Artūrs Kalnītis ir viņu maldinājis, sakot, ka Aivars ir viņa otrais oficiālais vārds un Aivara Kalnīša bankas konts piederot Artūram Kalnītim!

Lūk, tādu izcilu finanšu mahināciju bija izdomājis Latvijas basketbola zvaigžņu aģents Artūrs Kalnītis, lai maldinātu tiesu un maksātnespējas administratoru un nenāktos atmaksāt parādus. Savukārt tagad Kalnītis izdomājis veidu, kā legāli nemaksāt Latvijas valstij nodokļus, kas nav tie mazākie. It sevišķi, zinot, ka viņa klients Dāvis Bertāns visai drīz var noslēgt daudzu miljonu vērtu līgumu.