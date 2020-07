Halepa izstājas no "Palermo Open" rumāņiem noteiktās karantīnas dēļ

Halepa "ir nolēmusi izstāties," raksta Palermo turnīra organizatori savā "Twitter" kontā. "Lēmuma pamatā ir nesenie piespiedu pasākumi, kas vērsti pret Covid-19 izplatību Itālijā, nosakot karantīnu tiem, kas ierodas no Rumānijas un Bulgārijas."

Pasākuma organizatori pauda sašutumu, uzsverot, ka viņiem ir bijušas oficiālas sarunas ar Rumānijā dzimušo Halepu par to, ka profesionālie sportisti ir atbrīvoti no Itālijas karantīnas saistībām. "Mums bija ļoti žēl dzirdēt ziņas.Vakar mēs bijām optimistiski noskaņoti", sacīja turnīra direktors Olivero Palma. "Mēs jūtamies satriekti un dziļi vīlušies."

Palermo tenisa turnīrs ir paredzēts no 1. līdz 9.augustam.

Itālijas veselības ministrs Roberto Speranca piektdien izdeva karantīnas rīkojumu, ka cilvēki, kas ierodas valstī no Bulgārijas un Rumānijas, pēc saslimšanas gadījumu skaita palielināšanās ar iebraucēju palīdzību.

Nepiedalīšanās turnīrā var būt trieciens Vimbldonas čempionei, gatavojoties "US Open", kas plānots no 31.augusts līdz 13.septembrim, un pārceltajam "French Open", kas plānots no 27.septembra līdz 11.oktobrim.

Jau ziņots, ka šonedēļ atcelti gada otrajā pusē Ķīnā plānotie starptautiskie tenisa turnīri.

Oktobrī un novembrī Sieviešu tenisa asociācijai (WTA) sezonas provizoriskajā kalendārā bija paredzēti septiņi turnīri Ķīnā, kā arī sezonas finālsacensības Šeņdžeņā. Savukārt Tenisa profesionāļu asociācija (ATP) rudenī bija iecerējusi četrus turnīrus Ķīnā.

Gan WTA, gan ATP tūres vēl nav spējušas atsākt savas sezonas pēc koronavīrusa pandēmijas radītās pauzes. Daudzi tenisisti arī pauduši bažas par došanos uz ASV atklāto čempionātu, kas pēc nepilna mēneša notiks Ņujorkā.

Šobrīd plānots, ka WTA sezona atsāksies 3.augustā ar turnīru Palermo, bet ATP tūrei restarts būs augusta pēdējā dekādē ar turnīru Ņujorkā.

Koronavīrusa izplatības dēļ aprīļa sākumā tika atcelts šī gada tenisa sezonas "Grand Slam" trešais turnīrs - Vimbldonas čempionāts.

Profesionālajā tenisā turnīri nav notikuši kopš marta pirmās nedēļas.