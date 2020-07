NHL jaunākā komanda tiek nosaukta par godu jūras briesmonim

Sietlas "Kraken" NHL debitēs 2021./2022.gada sezonā.

Komandas logo būs gaišzils S burts, kas simbolizēs Sietlas hokeja priekšgājējus "Metropolitans" - pirmos Stenlija kausa ieguvuējus no ASV, kuri trofeju ieguva 1917.gadā. S burta augšējā daļā būs sarkana briesmoņa acs, kas savukārt simbolizēs jūras varenību.

"Sietlas pilsēta ir ar senām kuģošanas tradīcijām," saka kluba ģenerālmenedžeris Rons Frensiss. "Domāju, ka šis nosaukums sasaista jūru ar to noslēpumainību, kas tajā slēpjas. Tas arī atspoguļo hokeja spēles spēku un agresiju. Ceram to ieraudzīt no mūsu spēlētājiem."

Frensiss arī atklāj, ka tika paveikts milzu darbs nosaukuma izvēlē - 18 mēnešu laikā tika pētīti aptuveni 1200 nosaukumi un saņemtas 215 000 līdzjutēju balsis.

"Viņi ieklausījās līdzjutējos, organizēja forumus un aptaujas, kā arī rīkoja pasākumus. Viņi strādāja ar komandas vadību, NHL, vietējiem māksliniekiem, ekspertiem, vēsturniekiem un citiem, lai izstrādātu pareizo logo. Pakāpeniski nonāca pie secinājuma, ka "Kraken" ir īstais nosaukumus," atzīmē Frensiss.

Daļa no pirmajās 30 dienās gūtajiem ienākumiem tiks ieguldīti Sietlas jauniešos.

2018.gada decembrī tika lemts, ka Sietlas "Kraken" 2021./2022.gada sezonā kļūs par NHL 32.vienību. Iestāšanās maksa līgā šai vienībai bija 650 miljoni dolāru.

Sietlas vienība mājas spēles aizvadīs "KeyArena" hallē, kur agrāk mājas spēles aizvadīja NBA klubs "SuperSonics", kas 2008.gadā pārtapa par "Thunder" un pārcēlās uz Oklahomasitiju.

Komandas vairākuma akcionārs ir amerikāņu miljardieris un investīciju kompānijas "TPG Capital" īpašnieks Deivids Bondermens.

2017./2018.gada sezonā NHL čempionātā debitēja Vegasas "Golden Knights" komanda, kas jau savā pirmajā gadā aizkļuva līdz Stenlija kausa finālam.

Sietlas komanda spēlēs Rietumu konferences Klusā okeāna divīzijā, līdz ar to no 2021./2022.gada sezonas Arizonas "Coyotes" cīnīsies Centrālajā divīzijā.

Sietlas vienība 2021.gada paplašināšanās draftā varēs izvēlēties pa vienam hokejistam no 30 NHL komandām, izņemot "Golden Knights".

Jau 2013.gadā izskanēja informācija, ka līgai varētu pievienoties klubs no Sietlas, taču atbilstošas arēnas trūkums liedza Vašingtotas štata komandai pievienoties NHL saimei.