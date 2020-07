Pārmaiņu laiks NBA: Kurucs un Pasečņiks zaudē, abiem spēlējot centra pozīcijās; Jokičs debitē kā saspēles vadītājs

Sestdien ar četriem mačiem astoņas no 22 komandām uzsāka gatavošanos sezonas noslēguma fāzes turnīram Orlando. Pārbaudes mačos katra ceturtdaļa ir pa desmit nevis 12 minūtēm, tāpēc spēļu iznākumi nebija tik rezultatīvi kā NBA sezonā.

Kuruca pārstāvēta Bruklinas "Nets" ar rezultātu 68:99 (14:23, 21:33, 19:15, 14:28) piekāpās Ņūorleānas "Pelicans".

Kurucs, spēlējot sev neierastajā centra pozīcijā, laukumā pavadīja tieši pusi no spēles laika jeb 20 minūtes, kuru laikā grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem un divus no pieciem "trejačiem".

Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra trīs bumbas, bloķēja vienu metienu, četras reizes kļūdījās un iekrāja četras piezīmes. "Nets" ar Kurucu laukumā ielaida par 17 punktiem vairāk nekā iemeta. Līdz šim Kurucs NBA laukumos pārsvarā tika izmantots spēka uzbrucēja pozīcijā, neskatoties uz to, ka Eiropā spēlējis kā vieglais uzbrucējs vai uzbrūkošais aizsargs.

"Nets" komandā ar 11 punktiem rezultatīvākais bija Džanans Musa, bet pretiniekiem pa 14 punktiem guva Nikeils Aleksandrs - Volkers un E'Tvons Mūrs. Bruklinas vienība Orlando spēlēs bez vairākiem vadošajiem basketbolistiem, kamēr "Pelicans" nometnē šobrīd nav pērnā gada drafta pirmā numura Zaiona Viljamsona.

Tikmēr Pasečņika pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" ar 82:89 (19:24, 17:18, 27:24, 19:23) atzina Denveras "Nuggets" pārākumu.

Pasečņiks spēlēja 16 minūtes un 58 sekundes, realizējot trīs no sešiem divpunktu metieniem un vienu no diviem "sodiņiem", bet netrāpot savu vienīgo tālmetienu.

Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda un divas piezīmes. "Wizards" ar latvieti laukumā ielaida par septiņiem punktiem vairāk nekā iemeta.

ASV galvaspilsētas komandā ar 18 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām izcēlās Rui Hačimura, bet pretiniekiem 22 punkti bija Trojam Denielam, ar iespaidīgu sniegumu izcēlās sudāniešu izcelsmes slaidais un atlētiskais uzbrucējs Bols Bols, kurš guva 16 punktus, izcīnīja 10 atlēkušās bumbas un bloķēja sešus metienus. Savukārt serbu centra Nikola Jokičs, kurš nesen pārslimojis Covid-19, maču aizvadīja kā saspēles vadītājs, gūstot 16 punktus, izcīnot septiņas atlēkušās bumbas un atdodot septiņas rezultatīvas piespēles.

Arī "Wizards" Orlando nav optimālajā sastāvā, turklāt komandai nepalīdzēs viens no NBA vadošajiem snaiperiem Dāvis Bertāns.

Ceturtdien pirmo treniņspēli aizvadīs arī Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks", kas tiksies ar Losandželosas "Lakers".

NBA sezona atsāksies 30.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.