Armēnijas federācija uz mūžu diskvalificē divus Latvijas futbolistus

Kopumā FFA sodīja 58 personas, bet mūža diskvalifikāciju saņēma 45 cilvēki.

Tāpat FFA uz diviem gadiem no vietējiem turnīriem izslēgusi piecus klubus. Viens no tiem - "Yerevan" - šosezon ieguva tiesības spēlēt spēcīgākajā čempionātā, taču neveiksmīgā snieguma dēļ jau ziemā atsauca savu dalību no turnīra. Tieši šajā vienībā pirmā vārtsarga loma bija uzticēta Krūmiņam.

Pārējās četras komandas šajā sezonā spēkojās 1.līgā. To vidū ir Erevānas pilsētas klubi "Lokomotiv" un "Torpedo", kā arī "Aragats" un "Masis". Zīmīgi, ka "Lokomotiv" turnīra tabulā ieņem otro vietu.

FFA jau janvārī ziņoja, ka Grigorovs atrodas meklēšanā, jo novembrī krimināllietā viņam piešķirts apsūdzētā statuss. Aizsargs tiek uzskatīts par iniciatoru neatļautajām darbībām. Tieši viņš no "Masis" spēlētājiem esot piedāvājis kukuli, lai mačā ar "Torpedo" komanda ielaistu vairāk par diviem vārtiem. Šis duelis noslēdzās ar 3:0 par labu "Torpedo".

Atlikušās 13 personas, kurām netika piešķirta mūža diskvalifikācija, nāksies šķirties no dažāda apmēra naudas summām. Sodi mērāmi no aptuveni 900 eiro līdz pat vairāk nekā 3600 eiro. Tāpat dažām personām piešķirta viena gada diskvalifikācija.

Zīmīgi, ka vēl spēlējot U-21 izlasē, tā brīža galvenais treneris Dainis Kazakēvičs par režīma pārkāpumiem no valstsvienības nometnes padzina tieši Krūmiņu.

Abi futbolisti profesionālās gaitas sāka Rīgas "Olimps", bet vēl 2018./19.gada sezonā Krūmiņš bija virslīgas kluba "Jelgava" sastāvā. Grigorovs karjeras laikā savus spēkus izmēģinājis arī Īrijas futbola čempionātā.

Jau 2017.gadā Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) ziņoja par vairākām nelikumīgām darbībām Īrijas Futbola asociācijā. Aizdomu ēna krita arī uz aizsarga pārstāvēto klubu no Atlonas. Tolaik par "aizdomīgu personu" no UEFA puses tika nosaukts arī vārtsargs Igors Labuts.