NHL un NHLPA vienojas par sezonas turpinājuma protokolu

NHL komisāra vietnieks Bils Deilijs sarunā ar ziņu aģentūru "Associated Press" norādīja, ka abas puses ir vienojušās par protokola saturu, taču aizvien noris sarunas par kolektīvās vienošanās līgumu, kurā iekļautie punkti arī noteiks, vai NHL spēlētāji turpmākajos gados drīkstēs piedalīties Olimpiādēs.

Situācijai pietuvināta persona norādīja, ka protokols oficiāli tiks pieņemts vien tad, kad būs panākta vienošanās arī par kolektīvo līgumu.

Lai sezonas turpinājuma protokols iegūtu juridisku spēku, par to jābalso vismaz divām trešdaļām no NHL valdes, kā arī lielākajai daļai no spēlētāju izpildkomitejas.

Gadījumā, ja balsojums noritēs bez liekas aizķeršanās, NHL klubi pēc sezonas pārtraukuma izsludināšanas, kas notika martā, laukumos jau atgrieztos jūlija beigās vai augusta sākumā. Savukārt Stenlija kausa čempioni tiktu kronēti oktobrī.

Sezonas turpinājuma protokols ir 47 lapaspušu garš un tajā atrunātas visas sanitārās, kā arī citas papildu drošības prasības.

Līdz otrdienas pēcpusdienai spēlētājiem ir jāinformē savas komandas, ja tie nevēlas piedalīties gaidāmajās treniņnometnēs un arī sezonas izskaņā. Pēc protokola pieņemšanas spēlētājiem būs vēl viena iespēja atteikties no dalības sezonas turpinājumā.

Plānots, ka gaidāmajās treniņnometnēs drīkstēs piedalīties līdz pat 30 laukuma spēlētājiem un neierobežots skaits vārtsargu, savukārt sezonas atlikušajās spēlēs drīkstēs pieteikt 31 spēlētāju, ieskaitot vārtsargus.

Uz sezonas noslēgumu katra komanda drīkst doties ar 52 cilvēku lielu grupu, kurā jābūt vismaz diviem treneriem, ārstam un par menedžmentu atbildīgajai personai, kuras pienākumos arī būs ziņot par veiktajām izmaiņām sastāvos.

Zināms, ka komandas un to personāls no apkārtējās vides būs noslēgti izslēgšanas spēļu kvalifikācijas kārtā, kā arī nākamajās divās kārtās. Ģimenes pie hokejistiem drīkstēs doties vien brīdī, kad sāksies konferenču fināli un Stenlija kausa fināls.

Visi spēlētāji, kā arī apkalpojošais personāls, tostarp viesnīcu darbinieki un ēdinātāji, regulāri tiks pārbaudīti. Gadījumā, ja kādam no spēlētājiem vai personāla sastāva tiktu konstatēta saslimšana ar vīrusu, konkrētais cilvēks tiktu izolēts, bet sezonas tā dēļ neapstātos.

"Spēlētāji būs diezgan labi pasargāti, lai nenonāktu kontaktā ar apkārtējo vidi," teica Monreālas "Canadiens" īpašnieks Džefs Molsons. "Sezonas izskaņa būs krietni citādāka nekā ierasts, jo spēlētāji visa šī procesa laikā būs pasargāti no ārējās vides."

Jau kopš 8.jūnija NHL spēlētājiem savos treniņu centros mazās grupās ir iespēja aizvadīt treniņus. Savukārt 13.jūlijā plānotas pirmās oficiālās treniņu nometnes, bet pēc tam jau jādodas uz spēļu pilsētām.

Iespēju aizvadīt treniņus nelielās grupās iepriekš jau izmantoja Kolumbusas "Blue Jackets" vārtu vīri Elvis Merzļikins un Matīss Kivlenieks, kā arī Teodors Bļugers no Pitsburgas "Penguins".

Kopš 8.jūnija, kad atsākās pirmie treniņi, ar koronavīrusu inficējušies jau 26 spēlētāji, starp kuriem bija arī viena no līgas lielākajām zvaigznēm Ostons Metjūss no Toronto "Maple Leafs". Šis un arī citi gadījumi nav lieguši NHL turpināt īstenot ideju par sezonas turpināšanu, jo pretējā gadījumā tiktu zaudētas milzu summas par neīstenotajiem televīziju līgumiem.

12.martā NHL paziņoja par sezonas pārtraukumu, bet tobrīd līdz regulārās sezonas izskaņai bija atlikušas 189 spēles.

Jau iepriekš klubu īpašnieki un spēlētāji vienojās arī par 24 komandu izslēgšanas spēļu formātu.

Formāts paredz "play-off" kvalifikācijas kārtā aizvadīt sērijas līdz trim uzvarām, pēc tam pārejot uz tradicionālo sēriju formātu līdz četrām uzvarām.

Līga un spēlētāju arodbiedrība arī vienojās, ka izslēgšanas spēles nenotiks tradicionālajā spēļu režģī, kad katra komanda zina, ar kura pāra uzvarētāju aizvadīs nākamās kārtas mačus, bet komandas pēc katras kārtas tiks izsētas no jauna.