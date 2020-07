ZInāmi saukļi, ar ko NBA basketbolisti drīkstēs aizvietot savus uzvārdus

Abas puses vienojušās, ka, atsākoties sezonai, saukļi kreklu aizmuguri rotās pirmās četras spēļu dienas.

Vairākas personas laikrakstam "Los Angeles Times" apstiprināja, ka spēlētāji drīkstēs izmantot sekojošus saukļus: "Black Lives Matter", "I Can't Breathe," "Vote," "Justice," "Stand Up," "Listen," "Listen to Us," "Say Their Names," "Peace," "How Many More," "Education Reform," "Liberation," "Equality," "Freedom," "Enough," Si Se Puede," "Say Her Name," "Mentor," "I Am A Man," "Speak Up," "Ally," "Anti-Racist," "Justice Now," "Power to the People," "See Us," "Hear Us," "Respect Us," "Love Us," and "Group Economics."

Plānots, ka saukļi atradīsies virs spēlētāja numura, bet uzvārdi zem tā. Tāpat basketbolistiem ir iespēja saukļus neizmantot vispār.

"Domāju, ka Edams Silvers ir labākais līgas komisārs, jo viņš cenšas vērst uzmanību samilzušai problēmai. Taču spēlētāji aizvien ir apjukuši un domā "vai man to darīt?" Iepriekš nebija zināms, vai līga nepiešķirs sodus par pausto nostāju, bet tagad mums ir vesela platforma, lai to darītu," teica bijušais Memfisas "Grizzlies" treneris Laionels Holins.

"Dzirdēju, ka līga darīs vēl vairāk. Mainīts tiks ne vien laukuma noformējums, savu artavu sniegs arī reklāmdevēji. Man patīk saukļi, ties cilvēkiem dos iespējas."

Līgai tuvi avoti ziņo, ka vairākās spēļu arēnas vietās būs redzams uzraksts "Black Lives Matter" (tulkojumā - melnādaino dzīvībām ir nozīme).

NBA jau nosūtījusi spēlētājiem informāciju par sezonas turpinājumu, dokumentā arī iekļaujot plānus veicināt sabiedrības izpratni par rasu vienlīdzību.

"Galvenais sezonas turpinājuma mērķis ir izmantot NBA platformu, lai vērstu uzmanību uz globālām problēmām - sociālā nevienlīdzība, sistemātisks rasisms, izglītības nepieejamība melnādaino kopienās, policijas brutalitāte," teikts sezonas turpināšanas plāna rokasgrāmatā. "Noris sarunas ar NBPA par to, kā spēlētāji un komandas var vērst uzmanību šīm problēmām, lai rīcībai arī būtu rezultāts."

Paši spēlētāji gan cīnās ar dalītām sajūtām. "Nevaru apgalvot, ka esam komforta zonā, ja trīs mēneši jāpavada "burbulī", kad apkārt valda pandēmija, kā arī sociālā nevienlīdzība. Šis valstij, iespējams, ir visu laiku svarīgākais posms, jo gaidāmas prezidenta vēlēšanas."

"Tagad savu uzmanību veltīsim basketbolam. Uzskatu, ka turpināt sezonu ir pareizs lēmums. Taču komforta tajā visā nav. Saprotu, ka līga un spēlētāji ir centušies radīt apstākļus, kas ir droši, tomēr šobrīd noris tik daudz lietu. Dosimies un spēlēsim, taču saprotam, ka pasaulē ir arī svarīgākas lietas."

Aģentūra LETA jau ziņoja ka NBA koronavīrusa testēšanas otrajā kārtā Covid-19 konstatēts deviņiem no 344 pārbaudītajiem basketbolistiem.

Testēšanas otrā kārta notika no 24. līdz 29.jūnijam. Ņemot vērā pirmās kārtas rezultātus, kopumā pozitīvi Covid-19 testi bijuši 25 no 351 basketbolista.

Tāpat NBA ziņo, ka ar Covid-19 inficējušies desmit no 884 komandu darbiniekiem.

Savus treniņu centrus jau slēgušas Bruklinas "Nets", Denveras "Nuggets" un Losandželosas "Clippers" komandas.

NBA sezona atsāksies 31.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.

Sezonas noslēguma turnīra aizvadīšana Orlando daudzos radījusi bažas, jo vēl ceturtdien Floridas štatā tika konstatēti vairāk kā 10 000 jauni saslimšanas gadījumi, kas ir lielākais skaits kopš pandēmijas sākuma.