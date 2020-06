Bijušajam FIFA ģenerālsekretāram Katneram piespriesta desmit gadu diskvalifikācija

Katners atzīts par vainīgu interešu konfliktā un varas stāvokļa izmantošanā.

Papildu desmit gadu diskvalifikācijai Katners saņēmis vienu miljonu Šveices franku sodu.

Šveiciešu biznesa konsultants Katners FIFA sāka strādāt 2003.gadā, bet organizācijas ģenerālsekretārs viņš bija no 2015.gada 17.septembra līdz 2016.gada 23.maijam. Viņš toreiz amatā nomainīja Džeromu Valcki, kurš tika apsūdzēts korupcijā.

Pats Katners tika atbrīvots no amata par to, ka no 2008. līdz 2014.gadam, atrodoties finanšu direktora amatā, sev un citām FIFA amatpersonām prēmijās izmaksāja vairākus miljonus ASV dolāru. Šveicietis gan apstrīdēja viņam izvirzītās apsūdzības, apgalvojot, ka viss noticis bez FIFA statūtu pārkāpšanas.