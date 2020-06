Pretrunīgi vērtētais Pols Pīrss atbalsta Bertāna lēmumu nepiedalīties sezonas noslēguma turnīrā

NBA vienības Vašingtonas "Wizards" spēlētājs Bertāns nolēmis nedoties uz sezonas noslēguma fāzi Orlando, jo pēc šīs sezonas beigām viņš kļūs par brīvo aģentu. Pēc medijos izskanējušās informācijas Bertānu asi kritizēja Evans Furnjē, bet lielākoties šāds lēmums tiek atbalstīts.

"Es uz to skatos, kā uz biznesa lēmumu. Būsim godīgi, "Wizards" nekļūs par čempioniem. Viņš sezonas laikā pakāpeniski cēlis savu vērtību un ir viens no visvairāk progresējušajiem spēlētājiem līgā. Viņam ir iesēja tikt pie ievērojama līguma," ESPN pārraidē "The Jump" komentēja Pīrss.

Pols Pīrss nereti publiski izceļas ar kontraversiāliem viedokļiem, taču šoreiz viņš to spējis arī loģiski pamatot. (Foto: AFP/Scanpix)

"Pieņemsim, ka viņš dodas uz Orlando un gūst savainojumu pavisam nesvarīgā spēlē vai inficējas ar Covid-19. Iespējams, pie tāda scenārija kritīsies viņa vērtība. Esmu pārliecināts, ka viņš uzklausīja ieteikumus no ģimenes, draugiem un aģenta. Tas ir ne vairāk ne mazāk kā biznesa lēmums," secināja Pīrss.

Bertāns iegūs statusu "attaisnots spēlētājs", kas nozīmē, ka viņš nevarēs saņemt atalgojumu, taču papildu sankcijas pret viņu par pieņemto lēmumu netiks īstenotas. Bertāns nebūs vienīgais basketbolists, kurš nespēlēs Orlando - jau šobrīd zināms, ka rūjienieša pēdās grasās sekot Trevors Ariza un Eiverijs Bredlijs.

"Associated Press" vēsta, ka, nepiedaloties astoņos mačos, Bertāna alga šosezon būs par 600 000 ASV dolāru (aptuveni 533 000 eiro) mazāka. Taču gadījumā, ja "Wizards" iekļūs izslēgšanas spēlēs, viņš kopumā varētu zaudēt ap 900 000 ASV dolāru (aptuveni 800 000 eiro).

Šosezon Vašingtonas "Wizards" sastāvā Bertāns ir aizvadījis 54 spēles, kuru laikā ik mačā vidēji spēlētās 29,3 minūtēs ir guvis 15,4 punktus, sakrājis 4,5 atlēkušās bumbas, 1,7 reizes rezultatīvi piespēlējis, 0,7 reizes pārķēris bumbu un 0,6 reizes bloķējis pretinieku metienus.

Latvijas basketbolists izceļas trīspunktu metienu precizitātē, kur kopā ar Nemanju Bjelicu no Sakramento "Kings" dala septīto vietu ar 42,4% precīzu trīspunktnieku.

Bertānam šī ir nepārprotami labākā sezona NBA karjerā un paredzams, ka viņa atalgojums nākamajā līgumā būs jau krietni lielāks nekā līdz šim. Ar "Wizards" latvietis parakstīja divu gadu līgumu par kopējo summu 14,5 miljoni ASV dolāru (12,9 miljoni eiro).

Jau ziņots, ka NBA brīvo aģentu tirgus atvērsies 18.oktobrī, taču pirmajā nedēļā jeb no 19. līdz 23.oktobrim oficiālas vienošanās nevarēs slēgt.

NBA sezona atsāksies 31.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.