NBA veterāns Ariza dēla dēļ atsakās no dalības sezonas noslēguma sacensībās

Jau ziņots, ka NBA vienības Vašingtonas "Wizards" spēlētājs Dāvis Bertāns nolēmis nedoties uz sezonas noslēguma fāzi Orlando, jo pēc šīs sezonas beigām viņš kļūs par brīvo aģentu.

Pirmdien par šādu pašu lēmumu paziņoja arī Ariza, taču amerikāņa gadījumā situācija ir krietni citādāka. Proti, Ariza šobrīd tiesājas ar savu bijušo sievu par aizbildniecības tiesībām. Lietas izskatīšanas laikā viņam ir dots tikai viens mēnesis, kurā ļauts apciemot savu dēlu.

Ja basketbolists dotos uz Orlando, savu atvasi satikt būt iespējams vien augustā.

Gadījumā, ja "Trail Blazers" iekļūs izslēgšanas spēlēs, Ariza kopumā varētu zaudēt aptuveni 1,8 miljonus ASV dolāru (aptuveni 1,6 miljonus eiro).

Klubiem par saviem sastāviem NBA jādod ziņa līdz 1.jūlijam.

Vēl sestdien Floridas štatā tika konstatēti 4049 saslimšanas gadījumi ar koronavīrusu. Pirmdien šis štats pārsniedza 100 000 inficēto personu atzīmi, kļūstot vien par septīto no 50 štatiem, kurā vīruss izplatījies tik strauji.

Zīmīgi, ka Orlando pilsētā, kas atrodas Floridas štatā, sezonu turpināt plāno arī ASV vadošā futbola līga (MLS).

Tāpat par plāniem nespēlēt sezonas atlikušajā daļā paziņojušas vairākas Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) zvaigznes.

Zināms, ka čempionvienībai Vašingtonas "Mystics" nepalīdzēs līderes Nataša Klauda un Latoja Sandersa. Klauda sezonas atlikušo daļu izlaidīs, lai cīnītos par rasu vienlīdzību ASV, bet Sandersa nolēmusi parūpēties par savu veselību un laiku pavadīs kopā ar ģimeni.

Abas basketbolistes Vašingtonas klubu pārstāv jau piecas sezonas.

Laukumā nebūs redzama arī pagājušās sezonas finālistes Konektikutas "Sun" centra spēlētāja Džonkela Džounsa. Garā gala spēlētāja ir noraizējusies par straujo "Covid-19" izplatību ASV.

Par sociālo taisnīgumu cīnīsies arī Atlantas "Dream" basketboliste Renē Montgomerija. Arī viņa neplāno piedalīties kādā no atlikušajām 22 šīs sezonas spēlēm.

WNBA 2020.gada sezona tiks aizvadīta Breidentonā, Floridas štatā.

Jūlijā 12 komandas ieradīsies sporta kompleksā "IMG Academy", kur katra aizvadīs pa 22 regulārā čempionāta spēlēm, pēc kurām būs tradicionālais izslēgšanas turnīrs.

Līdzīgi kā Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), arī WNBA komandas visas būs vienuviet. Komandas pēc ierašanās sporta kompleksā gatavosies sezonai, kuras sākums iecerēts jūlija otrajā pusē.

Basketbolistes saņems visu algu un līguma paredzētos bonusus.

NBA sezona atsāksies 31.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.

Paredzēts, ka no 30.jūlija līdz 14.augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi. No 31.augusta līdz 13.septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15.septembra līdz 28 septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30.septembra līdz 13.oktobrim.