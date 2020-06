EČ kvalifikācijā Latvijas handbolisti spēlēs ar Norvēģiju, Baltkrieviju un Itāliju

Sākumā pa grupām tika izvietotas visas trešā groza komandas, un Latvija nonāca sestajā grupā. No otrā groza Latvija pretiniekos ieguva labi zināmo Baltkrievijas izlasi. No potenciāli spēcīgākā groza Latvijai tika Norvēģija, bet no ceturtā groza - Itālija.

Gan baltkrievi, gan norvēģi itin veiksmīgi startēja 2020.gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Vieni no čempionāta rīkotājiem norvēģi piedzīvoja sāpīgu zaudējumu pusfinālā pret Horvātiju (28:29), bet bronzas spēlē pārliecinoši apspēlēja Slovēniju (28:20). Norvēģija šobrīd neapšaubāmi ir viena no spēcīgākajām handbola izlasēm pasaulē.

Baltkrievi 2020.gada Eiropas čempionātā līdz "play-off" netika, taču no pirmās grupas izkļuva. Kopumā Baltkrievija ierindojās 10. vietā, ar ko vēlāk koronavīrusa pandēmijas dēļ pietika, lai kvalificētos pasaules čempionātam.

Savukārt Itālija Eiropas čempionāta finālturnīrā vienīgo reizi spēlēja 1998.gadā, kad bija čempionāta rīkotāja.

2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensībās būs šādas grupas:

1.grupa: Francija, Serbija, Beļģija, Grieķija;

2.grupa: Vācija, Austrija, Bosnija un Hercegovina, Igaunija;

3.grupa: Čehija, Krievija, Ukraina, Fēru salas;

4.grupa: Islande, Portugāle, Lietuva, Izraēla;

5.grupa: Slovēnija, Nīderlande, Polija, Turcija;

6.grupa: Norvēģija, Baltkrievija, Latvija, Itālija;

7.grupa: Dānija, Ziemeļmaķedonija, Šveice, Somija;

8.grupa: Zviedrija, Melnkalne, Rumānija, Kosova.

2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā 32 komandas sadalītas četros grozos, balstoties uz pašreizējo EHF nacionālo izlašu rangu:

1.grozs: Norvēģija, Zviedrija, Dānija, Vācija, Francija, Slovēnija, Čehija, Islande;

2.grozs: Austrija, Baltkrievija, Portugāle, Ziemeļmaķedonija, Serbija, Krievija, Melnkalne, Nīderlande;

3.grozs: Šveice, Latvija, Lietuva, Rumānija, Bosnija un Hercegovina, Ukraina, Polija, Beļģija;

4.grozs: Somija, Itālija, Turcija, Izraēla, Igaunija, Grieķija, Kosova, Fēru salas.

2022.gada Eiropas čempionāts būs otrais, kurā piedalīsies 24 valstsvienības. No kvalifikācijas Eiropas čempionāta finālturnīrā iekļūs 20 izlases, attiecīgi katras grupas divas spēcīgākās komandas un četras spēcīgākās trešo vietu ieguvējas.

Finālturnīrā vietas jau garantējušas abas organizatores Ungārija un Slovākija, iepriekšējā čempionāta uzvarētāja Spānija un fināliste Horvātija.

Pašreizējais EHF plāns paredz, ka atlases turnīrs startēs novembra pirmajā daļā, 4./5. un 7./8.novembrī izspēlējot pirmās divas spēles, bet atlikušās četras tiks aizvadītas 2021.gada martā, aprīlī un maija ievadā, kā pēdējo spēļu kārtu paredzot 2.maiju.

Latvija pirmo reizi Eiropas čempionāta finālturnīrā piedalījās šogad. Norvēģijas pilsētā Tronheimā Latvija grupu turnīrā atzina topošās čempiones Spānijas (22:33), Nīderlandes (24:32) un Vācijas pārākumu (27:28).