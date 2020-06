Tiek saīsināts Latvijas futbola virslīgas turnīrs

Cerot, ka jaunā "Optibet" virslīgas čempionāta sezona pēc koronavīrusa epidēmijas izraisītās pauzes sāksies 15.jūnijā, apstiprinātas vairākas izmaiņas sacensību reglamentā.

Viena no reglamenta izmaiņām nosaka, ka virslīgas čempionāts notiek trīs apļos no jūnija līdz novembrim iepriekš paredzēto četru apļu vietā.

Pēc virslīgas klubu ierosinājuma un pēc apstiprinājuma saņemšanas no Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) virslīgas čempionāta spēlētāju vasaras pāreju periods tiek noteikts no 20.jūlija līdz 1.septembrim, pagarinot to no četrām līdz sešām kalendārajām nedēļām. Savukārt līdz 15.septembrim pagarināta brīvo aģentu pieteikšana, pamatojoties uz virslīgas reglamentā noteikto kārtību.

Ja tiks pieņemts valstisks lēmums par virslīgas čempionāta uzsākšanu 15.jūnijā, reglamentā paredzēts iekļaut punktu, kas atļaus virslīgas klubiem bez jau pieņemtā lēmuma par pieteikumu aktualizēšanu līdz 8.jūnijam papildus pieteikt ne vairāk kā četrus brīvos aģentus. Līdz minētajam datumam var pieteikt tos spēlētājus, kuriem profesionālais līgums ir beidzies vai lauzts līdz iepriekšējā pāreju perioda beigām (6.martam). Papildus tam tos spēlētājus, kuriem ir lauzts līgums sakarā ar Covid-19 izplatību, var pieteikt kā brīvos aģentus arī tad, ja viņiem līgums ir beidzies pēc 6.marta (starptautisko pāreju gadījumā - ar FIFA atļauju).

Tāpat virslīgas čempionāta reglaments tiek papildināts, nosakot, ka čempionāta laikā virslīgas klubi var papildus pieteikt arī tos spēlētājus, kuri ir iekļauti virslīgas dublieru čempionāta pieteikumā.

Savukārt citu valstu federāciju sagatavoto spēlētāju reģistrēšanas naudas fonda darbības ietvaros papildus noteikts koeficients 0,5 par tiem spēlētājiem, kuri virslīgas čempionāta spēlēs aizvada no 15 līdz 29 minūtēm.

Minētās izmaiņas apstiprinātas LFF Klubu sacensību komitejā un guvušas LFF valdes akceptu.