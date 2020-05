Ekskluzīvs vīns un maltīte garšojusi kā "ūdens un maize": itāļu futbola treneris stāsta par cīņu ar vīrusu

Gasperīni sacīja "Gazzetta Dello Sport", ka saslima, kad "Atalanta" 10.martā aiz slēgtām durvīm "Mestalla" stadionā Valensijā pārspēja mājiniekus ar 4:3 un sasniedza ceturtdaļfinālu ar 8:4 divu spēļu summā. "Dienu pirms Valensijas spēles es biju slims, spēles pēcpusdienā kļuva vēl sliktāk. Es uz soliņa neizskatījos labi," sacīja Gasperīni.

"Bija 10.marts. Nākamajās divās naktīs kluba treniņu centrā "Zingonia" es gulēju maz. Man nebija drudža, bet es jutos tā, it kā man būtu 40 grādu temperatūra," viņš atceras. "Ātrās palīdzības mašīnas brauca garām ik pēc divām minūtēm. Netālu atrodas slimnīca. Likās, ka tā ir kara zona. Naktīs es domāju: "Ja es iešu uz turieni, kas ar mani notiks?" viņš turpina. "Es tagad nevaru iet, man ir tik daudz lietu, kas jādara... Es to teicu jokojot, lai atvieglotu lietas, bet es tiešām tā domāju."

62 gadus vecais Gasperīni saka, ka viņš nav cietis no drudža, taču pirms 10 dienām seroloģiskie testi apstiprināja, ka viņam ir bijusi saslimšana ar Covid-19. "Man ir antivielas, kas nenozīmē, ka es tagad esmu imūns," viņš piebilda.

Gasperīni sacīja, ka četras dienas pēc spēles Valensijā viņš jutis, ka vissliktākais ir beidzies. Pēc tāda treniņa, kāds viņam ilgu laiku nebija padevies un kurā viņš uz mehāniskā skrejceliņa pieveica 10 kilometrus, pēc tam treneris zaudējis garšas sajūtu.

44 Foto Itāļi pēc Covid-19 noteikto ierobežojumu atcelšanas atkal var iziet ielās +40 Skatīties vairāk

Svinīgā maltīte un 2008.gada vīnogu ražas "Dom Perignon", kuru nosūtīja "Michelin" zvaigznītes saņēmušais šefpavārs un "Atalanta" līdzjutējs, garšoja kā "ūdens un maize".

"Trīs nedēļas es uzturējos "Zingonia" treniņlaukumā," viņš turpināja. "Kad es devos atpakaļ uz savām mājām Turīnā, vienmēr ievēroju sociālo distanci ar savu sievu un bērniem."

Bergāmo Lombardijas reģiona ziemeļos bija viens no koronavīrusa pandēmijas epicentriem, un daudzi eksperti uzskatīja, ka viens no galvenajiem cēloņiem ir "Atalanta" Čempionu līgas spēle "San Siro" stadionā 19.februārī.

32 Foto Ieskats koronavīrusa nomocītās Itālijas pilsētas Bergamo dzīvē +28 Skatīties vairāk

Vairāk nekā 40 000 līdzjutēju devās uz 60 kilometru attālumā esošo Milānu, pievienojoties svinībām, kurās tika sasniegta vēsturiskā uzvara pār "Valencia" ar 4:1.

"Katru reizi, pārdomājot to, man tas šķiet absurdi - sportiskās laimes vēsturiskā virsotne sakrita ar vislielākajām sāpēm pilsētā," sacīja Gasperīni. "Paies gadi, lai patiesi saprastu notikušo, jo tieši šeit bija ļaunuma centrs."

"Daži uzskata, ka ir amorāli atsākt čempionātu," sacīja bijušais Milānas "Inter" un "Genoa" treneris. "Es redzēju, kā cilvēki dzied uz Itālijas balkoniem, kamēr Bergāmo iekrauj zārkus kravas automašīnās. Es neuzskatīju to par amorālu. Es to uzskatīju par instinktīvu reakciju, mēģinājumu pieķerties dzīvei, reaģēt."

46 Foto Ģimenes dzīve nelielā Itālijas pilsētiņā pandēmijas laikā +42 Skatīties vairāk

"Neviens no spēlētājiem neatstāja pilsētu. Ne viens vien ir zaudējis svaru, kas var liecināt arī par psiholoģiskām ciešanām," saka treneris. ""Atalanta" var palīdzēt Bergāmo sākt dzīvi no jauna, respektējot sāpes un sēras. Komanda joprojām ir saistīta ar Bergāmo ciešanām un centīsies to apliecināt laukumā."

A sērijas čempionāts pēc trīs mēnešu pauzes atsāksies 20.jūnijā, Gasperīni vienībai atrodoties turnīra tabulas ceturtajā vietā, par 15 punktiem atpaliekot no līdera Turīnas "Juventus".