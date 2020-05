Mančestras "United" pandēmijas dēļ trīs mēnešos zaudējusi 28 miljonus sterliņu mārciņu

Kad futbola klubi sāk rēķināt Covid-19 pandēmijas izmaksas, zaudējumi tiek salīdzināti ar Anglijas premjerlīgas klubu peļņu pirms nodokļu nomaksas 11,1 miljona mārciņu (12,4 miljoni eiro) apmērā pirmajos trīs gada mēnešos.

Turklāt "United" saka, ka būs jāšķiras arī no 20 miljoniem mārciņu (22,3 miljoni eiro) ieņēmumu, ko varētu iekasēt par televīzijas pārraidēm no raidorganizācijām, neatkarīgi no tā, vai sezonu varēs pabeigt.

Tāpat klubs martā zaudēja astoņus miljonus mārciņu (8,9 miljoni eiro), kad trīs no "United" mačiem tika atlikti uz vēlāku laiku.

"United" paziņoja, ka ieņēmumi bija 123,7 miljoni sterliņu mārciņu (138,1 miljons eiro), kas ir par 19 procentiem mazāk nekā gadu iepriekš, apraides ieņēmumi ir samazinājušies par vairāk nekā 50 procentiem - līdz 26 miljoniem mārciņu (29 miljoni eiro).

Arī spēļu dienu ieņēmumi samazinājās par 8,2 procentiem - līdz 29,1 miljonam mārciņu (32,5 miljoni eiro), bet komerciālie ieņēmumi palielinājās par trim procentiem līdz 68,6 miljoniem mārciņu (76,6 miljoni eiro).

"Mūsu šodien publicētie ceturkšņa rezultāti daļēji atspoguļo pandēmijas ietekmi uz klubu, kamēr lielāka ietekme būs pašreizējā ceturksnī un, iespējams, arī pēc tam," skaidroja "United" izpilddirektora vietnieks Eds Vudvards.

"Joprojām priekšā ir lieli izaicinājumi, tai skaitā futbolam kā tādam, un var droši teikt, ka tas kādu laiku nebūs "bizness kā parasti"."

Vudvards sacīja, ka pandēmija skar visus klubus, bet tie bija labi piemērojušies krīzes pārvarēšanai.

"Joprojām esam optimistiski noskaņoti par kluba izredzēm ilgtermiņā un mūsu jauno komandu, kad būsim tikuši galā ar to, kas neapšaubāmi ir viens no īpašākajiem pārbaudījumiem Mančestras "United" 142 gadus ilgajā vēsturē," viņš teica.

Kluba izpilddirektora vietnieks izteica cerību, ka klubs, kurš veidots uz elastīgiem pamatiem, saskaroties ar likstām, vēlreiz pierādīs savu spēju tikt galā ar jebkādām grūtībām.