Spānijas futbola klubi atsāk treniņus lielākās grupās

Spānijas valdība izdevusi protokolu, kas ļauj futbola klubiem aizvadīt treniņus lielākās grupās. Noteikumi attiecas arī uz komandām, kurām savos reģionos teorētiski ir liegta iespēja trenēties lielākās grupās. Tostarp ir arī grandi "Barcelona", Madrides "Real" un Madrides "Atletico".

"Tas bija ministru lēmums. To panākt bija ļoti svarīgi, lai nodrošinātu, ka visas komandas ir vienādos apstākļos," teica līgas vadītājs Havjers Tebass.

"La Liga" spēlētāji pagājušajā nedēļā atgriezās treniņos un strādā individuāli, ievērojot stingru kārtību, kā izsargāties no koronavīrusa infekcijas.

Futbola spēles Spānijā ir apturētas kopš 12.marta. Līgas prezidents Havjers Tebass cer, ka tās varētu 12.jūnijā varētu atsākties aiz slēgtām durvīm.

"Strādājam, lai līga savu darbību varētu atsākt 11.-12.jūnijā. Veicam visus nepieciešamos darbus, lai neatkarīgi no datuma būtu gatavi spēlēt," pauda Tebass. "Medicīnas organizāciju rokās ir lēmums par to, kad mēs drīkstēsim to darīt."

"Gribētos ticēt, ka tas notiks drīzumā, tomēr neslēpšu, ka precīza datuma vēl nav."

Spānijas valdības izdotie noteikumi ļauj futbola klubiem aizvadīt treniņus līdz pat 14 cilvēku sastāvā, tomēr "La Liga" lēma šos skaitli reducēt līdz desmit personām grupā.

Gadījumā, ja Spānijas futbola sezona netiks noslēgta, komandas kopumā zaudēs ap vienu miljardu eiro.

Bundeslīga Vācijā atsākās sestdien, un Spānija vēlas sekot šim piemēram nākamajās nedēļās.