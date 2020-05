Rīgas triatlons varētu būt pirmās starptautiskās triatlona sacensības pēc sezonas atsākšanās

Šogad Rīgas triatlons un ar to saistītie pasākumi iecerēti 8. un 9.augustā, taču starptautisko organizāciju vēlme ir to pārcelt nedēļu uz priekšu.

"Atbilstoši visiem noteikumiem un rekomendācijām, saskaņojam ar Eiropas un pasaules triatlona federācijām, ka sacensības varētu notikt jaunā formātā. Mēs rīkotu triatlonu ar atsevišķu startu, lai izvairītos no masveida pulcēšanās startā. Tāpat meklējam Rīgā vietu, kur varētu maksimāli izvairīties no nejaušas saskarsmes ar cilvēkiem no ielas. Šobrīd varianti ir Lucavsalā, Mežaparkā, turpat pie "Radisson Blu Daugava" viesnīcas vai kādā industriālā zonā, kur būtu labs ūdens, piemēram, Daugavas attekā Rīgas brīvostā," stāstīja Strauss.

Lai sportisti trasē pavadītu pēc iespējas īsāku laiku, sprinta vietā tiktu aizvadīts supersprints - 375 metru peldēšana, desmit kilometri ar velosipēdu un 2,5 kilometri skriešana. "Daudzviet sportistiem šobrīd nav iespējams trenēties peldēšanā, tāpēc īsāka distance būtu ļoti vēlama," teica Strauss.

Provizoriski Rīgas triatlons starptautiskajā kalendārā būs pirmās sacensības, kas atsāks sezonu. "Visa pasaule zina, ka Rīgas triatlons varētu būt pirmās sacensības, kas notiek jaunajā formātā, ievērojot visus noteikumus un rekomendācijas," atzīmēja Strauss.

Rīgas triatlona organizatori gatavi rīkot sacensības apstākļos, kuros vienā vietā nevar pulcēties vairāk par 25 cilvēkiem, un ievērot pārējās drošības prasības. Šobrīd gan nav zināms, cik daudz valstu sportistu varēs piedalīties, taču augusta kalendārs plānots tā, lai triatlonistiem pēc mačiem Rīgā nebūtu jāatgriežas uzreiz mājās, kur būtu jāpavada 14 dienas pašizolācijā.

"Nākamajā nedēļā pēc Rīgas triatlona Olštinā būtu nākamais Eiropas kausa posms, bet vēl nedēļu vēlāk Tartu notiktu Eiropas čempionāts, kas bija plānots jūnija sākumā. Doma ir, ka sportisti varētu startēt šajās trīs sacensībās pēc kārtas," teica Strauss.

Rīga triatlona sacensības uzņēmusi septiņas reizes. Pērn Eiropas kausa posmā junioriem no pašmāju sportistiem labākos rezultātus sasniedza Daniela Leitāne un Artjoms Gajevskis.