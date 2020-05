Nopietnas bažas par izcilā basketbolista Maikla Džordana veselību

10 sēriju dokumentālajā seriālā, kas “Netflix” platformā skatāms arī Latvijā, šosvētdien publiski kļūs pieejamas arī divas noslēdzošās sērijas. Seriāls jau līdz šim palīdzējis daudz labāk izprast izcilā atlēta, pirmā sportista miljardiera dzīvi un, iespējams, visu laiku labākās basketbola komandas – deviņdesmito gadu Čikāgas “Bulls” ceļu uz panākumiem, tomēr neskaitāmiem leģendas faniem radušās nopietnas bažas par viņa veselību.

Seriālā redzams, ka Džordanam acu baltumi ir izteikti dzeltenā krāsā un faniem jau ir arī daudz minējumu, kāpēc tas tā varētu būt

Kā vēsta medijs “Vice”, Džordans pirmo reizi ar dzelteniem acu baltumiem pirmo reizi manīts vēl tālajā 2003. gadā. Kopš tā laika baltumu krāsa bija mainīga, tomēr seriālā redzams, ka tagad acis viņam konstanti ir dzeltenas. Līdzjutēji internetā apsprieduši iemeslus un atraduši arī dažus skaidrojumus. Vairums domā, ka pie vainas varētu būt dzeltenā kaite, kas norāda uz problēmām ar aknām, tomēr viss varētu nebūt tik vienkārši.

Acu baltumu dzeltenā krāsa varētu būt arī daudz nopietnāku aknu saslimšanu. Nav izslēgts hepatīts, akmeņi žultspūslī, ciroze un pat vēzis, vēsta medijs “Vice”.

Tomēr ir arī mazāk biedējoši skaidrojumi, jo balti acu āboli ir tikai zīdaiņiem un maziem bērniem. Pie vainas dzeltenajai krāsai var būt arī labdabīgi konjunktīvas izaugumi (pingvēkulas).

Džordana acu baltumu krāsa tiešām liek bažītes par leģendas veselību. (Foto: eKrānuzņēmums no seriāla)

Jebkurā gadījumā Džordanam vajadzētu pārbaudīt asins ainu un aknu funkciju rādītājus, kā arī aizkuņģa dziedzera un žultspūšļa funkciju, ja vien basketbola leģenda to nav jau izdarījis un nezina, kas pie vainas viņa dzeltenajiem acu baltumiem.

Jau ilgāku laiku tika runāts, ka šovasar iznāks vairāksēriju dokumentālā filma par Maiklu Džordanu, tomēr Covid-19 pandēmija tajā ieviesa savas korekcijas, proti, par labu TV skatītājam – pirmās divas sērijas iznāca 19. aprīlī, bet pēdējās (devītā un desmitā) ir plānotas 18. maijā. Džeisona Hehira režisētā seriāla pirmizrāde tika iecerēta jūnijā, tomēr jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ paralizētā sporta dzīve teju visā pasaulē, tas iznāca divus mēnešus ātrāk. Šis seriāls ir Ziemeļamerikas vadošā sporta medija ESPN un NBA sadarbības rezultāts, ko pārraida ne vien ESPN un ESPN2, kur tiek translēta cenzētā versija, bet arī pasaules vadošajā filmu un televīzijas seriālu straumēšanas platformā «Netflix», ar kā palīdzību seriāls ir pieejams arī citviet pasaulē.

Jau pirmajā dienā šis dokumentālais seriāls pārspēja vienu rekordu pēc otra. Jau 19. aprīlī ESPN kanālā seriālas pirmās divas sērijas bija noskatījušies 6,1 miljons ASV televīzijas skatītāju, pārspējot ESPN veidoto dokumentālo filmu rekordus. Šajā statistikā netiek ņemti vērā skatītāji, kuri seriālu skatījās kādā no straumēšanas platformām. Seriāls turpināja labot arī dažādus «Netflix» rekordus – gan dokumentālo filmu žanrā, gan skatījumu skaita ziņā kopumā. Arī Latvijā šis seriāls jau ilgu laiku turas «Netflix» visvairāk skatīto seriālu galvgalī, neskatoties uz to, ka mūsu reģionā netrūkst iespēju to noskatīties arī pirātiskā versijā.

“The Last Dance”, kā veidošanā NBA ir palīdzējuši ar daudziem iepriekš nepubliskotiem videomateriāliem, pirmajā dienā bija visapspriestākais temats sociālajā vietnē “Twitter”, turklāt 25 no 30 populārākajām tēmām bija saistītas ar seriālu.

Par Maikla Džordana ietekmi uz pasaules notikumiem, globālo ekonomiku liecina fakti, ka viņš ir pirmais sportists, kurš savā dzīvē nopelnījis miljardu ASV dolāru (pašlaik viņa tirgus vērtība tiek lēsta aptuveni 2,3 miljardi ASV dolāru aptuveni 2,12 miljardi eiro), daudzās tālaika aptaujās viņš tika minēts starp atpazīstamākajiem cilvēkiem uz planētas, konkurējot ar pašām spilgtākajām Holivudas un mūzikas zvaigznēm, lielvalstu vadītājiem un garīgajiem līderiem, tāpat viņš neiztika bez dažādām citām godalgām, tituliem un apbalvojumiem, ieskaitot pasaules seksīgākais vīrietis.

Šobrīd 57 gadus vecais Džordans ir divreiz precējies un ir piecu bērnu tēvs. Viņš Pabeidzis Ziemeļkarolīnas štata universitāti, iegūstot bakalaura grādu ģeogrāfijā. Atšķirībā no vairuma profesionālo atlētu, pēc tam, kad bija uzsācis profesionāļa karjeru, atgriezās universitātē, lai to pabeigtu. Šobrīd Maikls ir NBA komandas Šarlotas “Hornets”, vairāku restorānu, golfa klubu un auto tirdzniecības uzņēmuma īpašnieks. Džordans saņem peļņas daļu no pasaulslavenā sporta apģērbu un apavu zīmola “Jordan”, kā īpašnieks ir “Nike”.