Sportists ar sievu un bērniem dzīvo Voroņežā, kur ar darba atrašanu šajā brīdī ir ļoti smagi. Artjomam bijuši trīs varianti: kļūt par kurjeru viņš īsti nevēlējās, taksistiem arī ir visai grūts laiks un labi nopelnīt neizdodas, tāpēc izvēle kritusi uz krāvēja arodu. Pie smagā darba tikt viņam palīdzējuši draugi.

“Nevaru teikt, ka esmu intelektuāls nejēga, bet naudu pelnīt ar paša prātu pagaidām neesmu iemācījies,” tā meistarīgais daiļlēcējs Krievijas medijam “Life” komentējis savu izvēli kļūt par krāvēju.

“Esmu pieaudzis un vesels vīrietis, man ir rokas un kājas, ar kurām es varu pabarot savu ģimeni. Ir dienas, kad negribas iet uz darbu un nākas sev piespiest. Gribu es to vai negribu, bet es pret to attiecos kā pret sportu. Tas ir jādara! Ir tāds teiciens, ka bagāts nav tas, kuram ir daudz naudas, bet gan tas, kuram pietiek. Šobrīd, krīzes laikā, man pietiek. Par to arī esmu laimīgs. Es zinu, ka mani bērni nebūs badā, ko gan tēvs var vēl vairāk vēlēties,” sarunā ar “Life” stāsta titulētais sportists.

Par krāvēja darbu Artjoms dienā saņem 1300 Krievijas rubļus (aptuveni 16,35 eiro).

Artjoma Silčenko dzīve Covid-19 pandēmijas laikā ir krietni mainījusies. (Foto: AFP/Scanpix)

Savu nākotni pēc Covid-19 pandēmijas Artjoms Siļčenko joprojām vēlas saistīt ar sportu. Krāvēja darbs ir labs ar tāpēc, ka tas palīdz uzturēt ķermeni formā, tomēr arī pēc smagās darba dienas viņš allaž cenšas atrast laiku iziet ārā uz ielas, lai pasportotu. Artjoms kopā ar domubiedriem cer Ukrainas kūrortpilsētā Jaltā sarīkot ekstrēmās lēkšanas ūdenī sacensības, tomēr, lai tas notiku, būtu nepieciešami arī daiļlēcēji no ārzemēm, kuri slēgto robežu dēļ tuvākajā laikā vēl nevarēs ierasties.

Siļčenko ir 2015. gada pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvējs daiļlēkšanā ūdenī no liela augstuma, kā arī dažādu prestižu daiļlēkšanas ūdenī no liela augstuma, ieskaitot “Red Bull” lēkšanu no klintīm, sacensību medaļnieks un uzvarētājs.