"French Open" varētu notikt aiz slēgtām durvīm

Gidiselī saka, ka nav "nožēlas" par lēmumu pārcelt māla kortu "Grand Slam" turnīru, kam vajadzēja norisināties no 24.maija līdz 7.jūnijam, uz laiku no 20.septembra līdz 4.oktobrim. Viņš piebilst, ka joprojām ir daudzas iespējas.

"Mēs neesam izslēguši nevienu variantu. "Roland Garros", pirmkārt, ir stāsts par mačiem un spēlētājiem," viņš stāstīja svētdienas žurnālam "Journal du Dimanche".

"Ir turnīri, kas notiek kortos, un ir tādi, kas notiek televīzijas ekrānos. Miljoniem skatītāju visā pasaulē gaida. Sacensību organizēšana aiz slēgtām durvīm ļautu turpināt daļu biznesa modeļa - televīzijas tiesības, kas veido vairāk nekā trešdaļu no turnīra ieņēmumiem."

Koronavīrusa izplatība ir apturējusi visas tenisa sacensības kopš marta vidus, un tās neatsāksies ātrāk kā 13.jūlijā.

Aļona Ostapenko ar izcīnīto "Roland Garros" kausu. (Foto: imago/Hasenkopf)

Katru gadu "Roland Garros" kortus regulāri apmeklē gandrīz 500 000 fanu.

Tomēr norāde par iespējamo 2020.gada sacensību versiju radās ceturtdien, kad FFT nolēma atlīdzināt visas biļetes, kas nopirktas uz sākotnējo turnīra datumu, nevis tām saglabāt derīguma termiņu uz vēlāku laiku.

Gidiselī atzina, ka pārplānotā "French Open" sākumu pat varētu atlikt vēl par nedēļu, lai sāktu 27.septembrī.

Tas ļautu iegūt divu nedēļu pārtraukumu starp "US Open" un "Roland Garros" sacensībām.

"Regulāri diskutējam ar Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) prezidentu Andreu Gaudenci, Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vadītāju Stīvu Simonsu un Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) prezidentu Deividu Hagertiju, un nākamnedēļ tiek plānots nākamais zvans, lai redzētu lietu virzību. Mēs labi strādājam kopā, taču vēl ir mazliet pāragri noteikt precīzu grafiku."

Gidiselī ir pārliecināts, ka FFT bija taisnība, pārceļot turnīru par četriem mēnešiem Francijā, kur koronavīrusa izraisītais nāves gadījumu skaits līdz sestdienas vakaram sasniedza 26 310 cilvēkus.

""Roland Garros" ir tenisa dzinējspēks Francijā, tas ir tas, kas baro mūsu ekosistēmas spēlētājus. Ieņēmumi no tā ir 260 miljoni eiro jeb 80% no FFT apgrozījuma," piebilda Gidiselī. "Mēs vispirms domājam par spēlētājiem, aizsargājot viņus. Mēs izdarījām drosmīgu izvēli, un šodien neviens to nenožēlo."

"Turnīrs bez datuma ir laiva bez stūres - mēs nezinām, kurp dodamies. Mēs iekļāvām savu turnīru kalendārā, cik vien iespējams, vēloties nekaitēt citiem lieliem tenisa notikumiem - nevienām "Masters 1000" sērijas sacensībām vai kādam no pārējiem "Grand Slam". Liekas, ka notikumu gaita ir apliecinājusi mūsu rīcības pareizumu," skaidro Gidiselī.

Vimbldonas turnīrs jau ir atcelts pirmo reizi kopš Otrā pasaules kara.

Arī ASV atklātā čempionāta norise, kas paredzēta Ņujorkā no 31.augusta līdz 13.septembrim un par kura notikšanu šogad lēmums gaidāms jūnija vidū, tiek apšaubīta.

Savukārt 2021.gada Austrālijas atklāto meistarsacīkšu rīkotāji jau apsver domu to aizvadīt tikai ar vietējiem līdzjutējiem vai arī atcelt pavisam.