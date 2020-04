Latvijas handbolistiem atņem iespēju piedalīties pasaules čempionātā

Piektdien EHF lēma par virkni Covid-19 dēļ iekavēto pasākumu. To vidū bija arī 2021.gada pasaules čempionāta vīriešiem kvalifikācijas turnīrs.

EHF izlēma atlikušās Eiropas kontinenta izslēgšanas spēles gan pirmajā kārtā, kurā Latvijai bija jātiekas ar Izraēlu, gan otrajā kārtā atcelt.

Delegāti uz pasaules čempionātu tika noteikti pēc ieņemtajām vietām 2020.gada Eiropas meistarsacīkstēs.

Tādējādi pasaules čempionātam Ēģiptē kvalificējas šādas komandas: Slovēnija, Vācija, Portugāle, Zviedrija, Austrija, Ungārija, Baltkrievija, Islande, Čehija un Francija.

Spānija, Horvātija un Norvēģija kā trīs labākās šī čempionāta komandas jau ir kvalificētas pasaules čempionātam, bet Dānija uz Ēģipti brauks kā pašreizējā čempione.

Pirms mēneša tika lēsts, ka handbola sezona Eiropā varētu atsākties jūnija sākumā, taču tagad EHF, ņemot vērā koronavīrusa Covid-19 izplatību, izdarījusi korekcijas dažādu sacensību norises kārtībā un datumos.

EHF Izpildkomiteja video konferencē piektdien secināja, ka jūnijā mači nevar notikt un vairākas sacensības ir vai nu jāatliek, vai jāatceļ.

Pēdējās divās nedēļās EHF konsultējās ar ieinteresētajām personām un Starptautisko Handbola federāciju (IHF), lai pēc iespējas labāk pabeigtu 2019./20.gada sezonu un pēc iespējas mazāk iespaidotu nākamo sezonu. Tika ņemti vērā arī tādi valdību ierobežojošie pasākumi Covid-19 pandēmijas dēļ kā ceļošanas ierobežojumi un lielu notikumu aizliegumi.

EHF Čempionu līgā, ņemot vērā blīvo kalendāru vīriešu handbolā un EHF jauno mediju un mārketinga līgumu no nākamās sezonas ar potenciāli atšķirīgiem plašsaziņas līdzekļiem un mārketinga partneriem, tika nolemts atlikušos astotdaļfināla un ceturtdaļfināla mačus atcelt un finālčetrinieka spēles sarīkot 2020.gada 28. un 29.decembrī Ķelnē.

Balstoties uz pēdējās grupu fāzes klasifikāciju, finālčetriniekam ir kvalificējušās pa divām labākajām A un B grupas komandām - "Barcelona", Daiņa Krištopāna nākamās sezonas vienība Parīzes "Saint-Germain", Ķīles klubs THW un Vesprēmas klubs "Telekom" no Ungārijas.

Līdzīgi ir Čempionu līgā sievietēm, kur atcelti ceturtdaļfināli jūnijā. Paredzēts, ka finālčetrinieka cīņas notiks 5. un 6.septembrī Budapeštā.

Šobrīd tiek pētīta iespēja izspēlēt ceturtdaļfinālus finālčetrinieka laikā. Ja septembrī nebūs iespējams aizvadīt labāko četru komandu cīņas, alternatīvs datums kopā ar Ungārijas Handbola federāciju kā organizatoriem tiks meklēts oktobrim. Šajā gadījumā ceturtdaļfināli vairs nebūs iespējami jau notiekošās sezonas un jauno plašsaziņas līdzekļu un mārketinga līgumu dēļ.

Ja ceturtdaļfinālu nevarēs spēlēt, finālčetriniekam kvalificēsies labākās divu galveno grupu grupas: "Metz Handball" no Francijas, "Team Esbjerg" no Dānijas, "Gyori Audi ETO" no Ungārijas un vēl viens Francijas klubs Brestas "Bretagne Handball".