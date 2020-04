Covid-19 testu iztrūkums var kavēt Vācijas bundeslīgas atsākšanu

Jau iepriekš ziņots, ka Vācijas Futbola līga (DFL) pauda cerību par sezonas atsākšanu maijā aiz slēgtām durvīm.

DFL sezonas pārtraukumu izsludināja marta vidū. Pārtraukuma termiņš iepriekš tika pagarināts, bet tagad tas nolikts līdz 30.aprīlim.

Gadījumā, ja Vācijas valdība ļaus bundeslīgas čempionātu atsākt maijā, paredzams, ka šim turnīram būs krietni lielāks atbalstītāju loks nekā ierasts, jo citviet Eiropā futbola mači vēl nebūtu sākušies.

DFL izskata iespēju spēles aizvadīt pie tukšām tribīnēm, nodrošinot abu spēcīgāko līgu komandām iespēju ik pēc trim vai četrām dienām veikt Covid-19 testus ikvienam spēlētājam. Gadījumā, ja kāds no spēlētājiem būs inficējies ar koronavīrusu, izolēta tiks tieši šī konkrētā persona, nevis visa komanda.

Pieturoties pie šī plāna, DFL prognozē, ka sezonu izdotos noslēgt līdz 30.jūnijam. Šim datumam ir īpaša nozīme, jo nosacījumu izpildes gadījumā, bundeslīga no televīziju translācijām kopumā iegūtu 300 miljonus eiro. Šī summa no bankrota pasargātu vairums komandu no Vācijas pirmās un otrās bundeslīgas.

Lai īstenotu augstāk minēto plānu, abu bundeslīgu 36 komandām kopumā būtu nepieciešami aptuveni 20 000 koronavīrusa testi. Šie skaitļi jau izraisījuši skepsi starp cilvēkiem, jo skaidrs, ka tik liels testu patēriņš veidotu milzīgu slogu uz Vācijas veselības sistēmu.

"Vācijā mums nav pieejams neierobežots daudzums Covid-19 testu," sarunā ar laikrakstu "Ruhr Nachrichten" teica infektologs Ulfs Ditmers. "Nedomāju, ka tas būtu ētiski piedāvāt 20 000 testus personām, kuras neslimo ar vīrusu un pat neatrodas riska grupā."

Pretējās domās ir Berlīnē dislocētās Akreditēto medicīnas laboratoriju (ALM) valdes loceklis Evangeloss Kotsopuloss. "Pat, ja visiem 36 klubiem gribētos savus spēlētājus un apkalpojošo personālu testēt ik pēc divām dienām, tas tāpat nesasniegtu pat vienu procentu no kopējā pieprasījuma," teica ALM valdes loceklis.

Vācijā ik dienu tiek veikti aptuveni 110 000 Covid-19 testi, bet nedēļas laikā tiek izanalizēti vairāk nekā pusmiljons rezultātu.

Vēl gan tiek diskutēts par testu kvalitāti, jo nesen Frankfurtes "Eintracht" veiktajās pārbaudēs tika konstatēts, ka dažāda veida testi uzrāda divus atšķirīgus rezultātus vienai personai.

Vācijā līdz piektdienai konstatēti jau 133 830 inficēšanās gadījumi, bet 3868 cilvēki dzīvības zaudējuši.