Nepabeigtajā Tokijas olimpiskajā ciematā grib izguldīt Covid-19 slimniekus

Olimpiskajā ciematā kopumā paredzēts izguldīt 11 000 sportistu, kā arī vēl 4400 paraolimpiešus. Šie iemītnieki Tokijas līča apartamentus varēs izmantot vien nākamā gada vasarā, bet līdz telpas, iespējams, veiks pagaidu slimnīcas funkcijas, paziņoja pilsētas gubernatore Juriko Koike.

"Tā ir viena no iespējām, taču ciemats vēl nav pabeigts," teica Tokijas pilsētas vadītāja. "Mēs izskatām visas vietas, kas ir pieejamas sākot ar šodienu vai rītdienu. Izskatām vairākas iespējas."

Tāpat Koike neizslēdza iespēju, ka Tokijas valdība varētu iegādāties viesnīcu, kurā izguldīt visus sasirgušos.

Līdz šim Tokijā ar Covid-19 vīrusu inficējušies aptuveni 3300 cilvēki, bet dzīvības zaudējuši jau 74. Ceturtdien pilsētā tika konstatēti vēl 97 jauni saslimšanas gadījumi, tāpēc vietējās slimnīcās trūkst brīvu gultu.

Pēc Tokijas Olimpiādes paredzēts, ka atlētu ciematā notiks renovācijas darbi, pēc kuriem pārdošanā būs pieejami 5600 dzīvokļi. No tiem jau aptuveni 1000 ir izlikti pārdošanā, taču jaunie īpašnieki tos varēs apdzīvot vien sākot ar 2023.gadu. Dzīvokļu cenas svārstās no pusmiljona līdz diviem miljoniem ASV dolāru (no 463 000 līdz 1,8 miljoniem eiro).

Olimpisko spēļu ciemats tiek būvēts ar desmit kompāniju līdzdalību, kā arī Tokijas pilsētas atbalstu. Viena no iesaistītajām kompānijām "Harumi Flag" paziņojusi, ka Tokijas pilsēta nav informējusi attīstītājus par saviem nodomiem, tāpēc šāda informācija ir uzskatāma par spekulācijām.

Tokijas olimpisko spēļu rīkotāji ziņo, ka četrgades notikuma budžets mērāms 12,6 miljardu ASV dolāru apmērā, taču Japānas valdība paudusi, ka budžets ir divreiz lielāks. No šīs summas 5,6 miljardi ASV dolāru jeb teju 5,1 miljards eiro ir nodokļu maksātāju nauda.

Olimpiādes pārcelšana uz nākamo gadu organizatoriem kopumā varētu izmaksāt no diviem līdz sešiem miljardiem ASV dolāru (1,9 līdz 5,5 miljardus eiro). Lielākā daļa no šīs summas būs jāsedz Japānas nodokļu maksātājiem.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) Olimpiādes rīkošanai piešķīrusi 1,3 miljardus dolāru (1,2 miljardu eiro). Pēdējā četrgades ciklā SOK izdevās nopelnīt aptuveni 5,7 miljardus ASV dolāru (5,3 miljardus eiro), taču vairāk nekā 90% no šīs summas izdevās iekasēt no televīzijas translācijām.