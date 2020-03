Kuldīgas florbolisti karantīnas laikā dzenā tualetes papīra ruļļus

Sporta klubs savā “Facebook” lapā publicējis vairākus video, kuros komandas spēlētāji radoši izrāda savu meistarību. Tajos vērojama žonglēšana ne tikai ar florbola bumbiņu, bet arī ar tualetes papīra ruļļiem. Tiek apspēlēti dažādi šķēršļi un parādīta spēlētāju roku veiklība, informē Kuldīgas novada pašvaldība savā mājaslapa.

Solomahins atzīst, ka šie video publicēti ar humora piesitienu: “Gribējām saviem sekotājiem parādīt, ka turpinām trenēties individuāli, un likt viņiem arī pasmaidīt. Kur nu katrs pašlaik atrodas – lauku mājā, pie vecākiem, vecvecākiem, bet gandrīz visiem līdzi ir nūja ar bumbiņu. Var noprast, ka arī viņiem kļūst garlaicīgi, taču pozitīvais ir tas, ka puiši viens ar otru uztur ciešu saikni un sazvanās”.

Lūk, arī internetā publicētie video, kā Kuldīgas florbolisti tualetes papīra rulli izmanto savos treniņos:

Kuldīgas florbola kluba paspārnē ikdienā trenējas vairāk nekā 100 novada florbolisti. Komandas galvenais treneris Solomahins stāsta, kā sarežģītajos apstākļos klubs cenšas nodrošināt treniņprocesu:

“Pagājušajā nedēļā puišiem individuāli bija uzdots izturības skrējiens. Bija noteikts kilometru skaits, kas jāizpilda. Nebija svarīgi, vai puiši to noskrien vienā mēģinājumā vai vairākos. Visiem pēc tam bija jāatskaitās, atsūtot man ekrānuzņēmumus no skriešanas aplikācijas. Šonedēļ puišiem jāpilda spēka vingrinājumi – pumpēšanās un pietupieni. Šeit nosacījums ir tāds, ka kādā no reizēm obligāti jāiziet ārā no mājas un jāuzfilmē desmit sekunžu garš video”.

Lielākā daļa sporta līgu savas sezonas ir beigušas vai pārtraukušas. Arī Kuldīgas florbola klubs gaida turpmāko virzību. “Neviens nezinām, vai spēles vēl vispār notiks. Pašlaik sezonas laikā ieguldītais darbs apstājies, tāpēc būtu ļoti sāpīgi, ja tā aprausies. Uzturam sevi formā, bet vēlētos lielāku skaidrību. Iet atvaļinājumā vai turpināt nopietni trenēties,” Kuldiga.lv pauž Solomahins un turpina: “Ir grūti trenēties attālināti. Piemēram, basketbolā vismaz vienatnē vari aiziet stadionā izpildīt metienus, bet mums tas nav iespējams. Kad visi esam vienkopus, varu novērot nepilnības. Varam kopā pārrunāt kombinācijas. Puiši viens ar otru treniņos runā, jokojas, rodas stiprs komandas gars. Protams, arī šiem apstākļiem ir savi plusi – puišiem tas ir izaicinājums, kā rast iespēju šajos apstākļos trenēties, kā arī sevi motivēt darbam”.