VIDEO: uz notiekošo paskatīties ar humoru: arī grūtā brīdī Latvijas sportistes spēj pajokot

Pēdējās dienās notiekošais pamatīgi ietekmējis arī divas no Latvijas vadošajām vieglatlētēm - šķēpmetēju Līnu Mūzi un sprinteri Sindiju Bukšu.

Līna, kura aizvadīja treniņnometni Igaunijā, nu būs spiesta doties 14 dienu karantīnā, jo mūsu ziemeļu kaimiņvalsts ir viena no koronavīrusa īpašajām riska zemēm, no kurienes atgriežoties, Latvijas Olimpiskā vienība pieprasījusi sportistiem izciest 14 karantīnu. Viena no retajām sportistēm, kura jau nopelnījusi olimpisko ceļazīmi, uz to gan spēj paskatīties ar humoru, proti, publicējot video, ar kādu kuriozu misēkli no treniņiem Igaunijā, salīdzinot sajūtas šajās abās situācijās.

Tikmēr Latvijas pēdējo gadu labākā sprintere Sindija Bukša devusies uz treniņnometni Portugālē. Sestdienas vakara premjera Krišjāņa Kariņa paziņojums, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem līdz pirmdienas 24:00 jāatgriežas dzimtenē, sportistei nebija paveicams, kas nozīmē, ka nu ilgāku laiku būs jāpaliek siltajā Portugālē. Plāni pamatīgi izmainīti, bet pozitīvais tas, ka treniņi varēs turpināties Portugāles saulē vismaz līdz 14. aprīlim.

Sindijas publicētās bildes sociālajos tīklos liek domāt, ka sportiste nemaz tik ļoti nepārdzīvo par notikušo, bet, ko tas vieglatlētei maksās olimpiskajā sezonā, to redzēsim tikai vēlāk.

Tokijas olimpiskās spēles šogad pulcēs aptuveni 11 000 dalībnieku. Olimpiādes sākums paredzēts 24. jūlijā, bet mēnesi vēlāk noritēs paralimpiskās spēles.