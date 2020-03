Daudzu valstu augstākās hokeja līgas atcēlušas sezonu

Jaunais koronavīruss "Covid-19" ietekmē ne tikai marta starptautiskos hokeja turnīrus, kuri bija jāatceļ, bet arī ir skāris vietējos hokeja čempionātus daudzās valstīs. Vīrusa uzliesmojums ir licis priekšlaicīgi pārtraukt sezonu vairākās profesionālajās līgās, ieskaitot Vācijas Hokeja līgu (DEL), Austrijā bāzēto pārrobežu līgu "Erste Bank" Hokeja līgu (EBEL) un Āzijas līgu. Trešdien par čempionāta atcelšanu paziņoja arī Polija un Slovākija.

Āzijas līga bija pirmā profesionālā līga, kas paziņoja par priekšlaicīgām sezonas beigām. Pirms divām nedēļām tā atcēla finālsēriju starp regulārās sezonas uzvarētāju no Krievijas Klusā okeāna salas Sahalīnas un Dienvidkorejas komandu Anjangas "Halla". Tā kā Dienvidkoreja bija viena no visvairāk skartajām valstīm, spēlēšana mājās un ceļošana uz Krieviju nešķita realizējama iespēja, un fināls tika atcelts, "ņemot vērā klientu, spēlētāju un iesaistīto pušu drošību".

Šī ir otrā reize 17 gadus ilgajā līgas vēsturē, kad sezona noslēdzas tieši pirms finālsērijas. 2011.gadā fināls tika atcelts pēc zemestrīces un cunami Japānā, kas skāra Japānas finālistu Tohoku reģiona "Free Blades" un Anjangas "Halla", kad abas komandas gatavojās pirmajai spēlei Japānas ziemeļaustrumos.

Otrdienas vakarā pārrobežu līga EBEL ar astoņām komandām no Austrijas un pa vienai no kaimiņvalstīm - Čehijas, Ungārijas un Itālijas - paziņoja par priekšlaicīgām sezonas beigām pēc jauniem Austrijas valdības pretvīrusa pasākumiem. Līdz tam lielākā daļa spēļu tika spēlēta normālos apstākļos, izņemot izslēgšanas spēļu sēriju starp Itālijas "Bolzano" un Čehijas "Znojmo", kuru ietekmēja nesenie ierobežojumi Itālijā, kā arī Itālijas komandai noteiktie ceļojuma ierobežojumi Čehijā. Tā kā tagad ir skarti arī Austrijas klubi, līga ir priekšlaicīgi pasludinājusi sezonas beigas.

"2020.gada 10.marts ir skumja diena klubiem, spēlētājiem, amatpersonām un jo īpaši daudziem faniem," sacīja līgas menedžeris Kristians Feihtingers. "Mēs piedzīvojam ārkārtas situāciju, kas skar daudzas mūsu dzīves jomas. Lai arī lēmums ir sāpīgs, mēs uzskatījām par pienākumu dot savu ieguldījumu, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos normālā stāvoklī. Lēmumu par čempionāta atcelšanu pieņēma līgas valde un klubu pārstāvji. Čempionāta turpināšana tukšu tribīņu priekšā mums nebūtu bijusi izvēles iespēja, jo mūsu sports dzīvo no emocijām un sensacionālās atmosfēras arēnās."

Rangu zemāk esošajā Alpu hokeja līgā ar citām komandām no Austrijas un Itālijas, kā arī Slovēnijas labākajām komandām sezona tika pārtraukta, lai nākamajā sapulcē piektdien lemtu par turpmāko rīcību. Itālijā, kas ir vīrusa visvairāk skartā Eiropas valsts, pasākumi valsts līmenī jau ir pilnībā aizliegti, un sporta dzīve ir apstājusies. Tika atceltas arī Itālijas hokeja līgas izslēgšanas spēles, kurās piedalījās labākās komandas, kas nepiedalījās starptautiskajās līgās.

Tikai pusstundu pēc sliktajām ziņām no Vīnes DEL pieņēma tādu pašu lēmumu. Arī Vācijā sporta pasākumi lielākoties notika ar skatītājiem, taču jaunie noteikumi, kas ierobežo spēles ar līdzjutējiem, to mainīja. Tāpēc DEL, kā arī otrā spēcīgākā līga DEL2 paziņoja par priekšlaicīgām sezonas beigām bez čempiona noskaidrošanas. Iemesls bija jaunas rekomendācijas valsts līmenī, kas vairākām federālajām valstīm lika aizliegt pasākumus, kuros piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieku.

"Mums ir ārkārtīgi žēl par visiem klubiem, partneriem un īpaši faniem visā Vācijā, ka mums bija jāpieņem šis lēmums. Tomēr pašreizējās attīstības dēļ mums ir pienākums atbildīgi rīkoties šajā situācijā. DEL koncentrējas uz savu līdzjutēju, spēlētāju un darbinieku veselību, "sacīja līgas menedžeris Gernots Tripke.

Šīs ir pirmās profesionālās līgas, kuras uzskatīja par nepieciešamu pārtraukt spēlēt. Gan Austrijā, gan Vācijā tā ir pirmā reize kopš Otrā pasaules kara pagājušā gadsimta 40.gados, kad nav noteikts nacionālais hokeja čempions.

Trešdien sarakstam pievienojās Polija un Slovākija.

Ceturtdaļfināli Polijas Hokeja līgā ir pabeigti saskaņā ar grafiku, bet pēc šodienas sanāksmes vienbalsīgi tika panākts lēmums atcelt sezonu pirms pusfinālu sākuma.

Pirmdien Slovākijas Hokeja federācija pieņēma lēmumu pārtraukt sacensības un pārbaudes spēles vismaz līdz 23.martam un arī klubiem ieteica nerīkot treniņus. Trešdien pēc augstākās līgas klubu tikšanās, kurā tika nolemts pārtraukt sezonu, neizspēlējot atlikušās regulārās sezonas kārtas, kā arī izslēgšanas spēles, un čempionu nenoskaidrojot.

Koronavīrusa epidēmija nav skārusi visas Eiropas līgas. Piemēram, Somijas un Zviedrijas augstākās līgas ir turpinājušas spēles saskaņā ar grafiku un ar līdzjutēju klātbūtni, savukārt Norvēģijā pagaidām izslēgšanas spēles ir apturētas. Dānijas "Metal Ligaen" nācās atcelt izslēgšanas spēles, ņemot vērā valdības ieteikumu ierobežot pasākumus ar līdzjutējiem, un tā vietā tiks izspēlēts viena apļa turnīrs ar visām deviņām komandām. Turnīrs sāksies, "tiklīdz būs iespējams atkal spēlēt hokeju ar skatītājiem".

Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) ir skarts tikai Ķīnas klubs Pekinas "Kuņluņ Red Star". Pēc pēdējās spēles uz sava ledus 22.janvārī Pekinā komanda pēdējās regulārās sezonas mājas spēles aizvadīja Krievijā, tāpat kā kluba sieviešu komanda, fārmklubs un junioru komanda Krievijas līgu sistēmā. Krievijas komandu, kā arī Helsinku "Jokerit" un Nursultanas "Barys" no Kazahstānas mājas spēles pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā ir aizvadītas pilnās arēnās, jo koronavīrusa krīze Krieviju vēl nav skārusi tik ļoti kā citas valstis.

Arī Elitārā hokeja līga Lielbritānijā darbojas pēc ierastā grafika skatītāju klātbūtnē tāpat kā līga Baltkrievijā, Kazahstānā, Latvijā un Ukrainā, BeNeLiga Beļģijā un Nīderlandē, kā arī ungāru-rumāņu "Erste Liga".

Čehijas ekstralīgā izslēgšanas spēles notiek tukšās arēnās.

Šveicē tika apturētas trīs līgas, kamēr amatieru, junioru un sieviešu līgas turpināja darbību. Trešā līga ceturtdien sāks finālsēriju ar apmeklētības ierobežojumiem, kamēr piektdien tiks izlemts divu labāko līgu liktenis. Šveices mediji spriež, vai izslēgšanas spēles sāksies nākamnedēļ tukšās arēnās vai nesāksies vispār. Nacionālās līgas pēdējās divas regulārās sezonas kārtas tika aizvadītas tukšās arēnās.

Francijā ceturtdaļfināla norise starp Amjēnas un Miluzas klubiem tika aizkavēta, jo Miluzai vīrusa skartajā reģionā netika atļautas spēles, kamēr Amjēnas varas iestādes tā paša iemesla dēļ neļāva Miluzas komandai spēlēt savā pilsētā. Tāpēc sestā un septītā spēle tika pārcelta uz neitrāla ledus Seržī-Pontuāzas nacionālajā ledus sporta centrā "Cergy-Pontoise", aizvadot to bez līdzjutējiem. Sākot no pusfināla, "Ligue Magnus" darbība tiks apturēta līdz 17.martam, pārrunājot izslēgšanas spēļu grafiku un vadoties no situācijas un pašvaldību ieteikumiem.

Spānijā pēc nesenā valdības dekrēta hokeja līga turpinās sezonu tukšās arēnās.

Arī Ziemeļamerikā koronavīrusa situācija sāk ietekmēt profesionālās līgas. Sakarā ar masu pulcēšanās aizliegumu, ko Kalifornijas Santaklēras apgabals ieviesa līdz marta beigām, tiek ietekmētas trīs Sanhosē "Sharks" NHL čempionāta mājas spēles, kā arī divi tās fārmkluba Sanhosē "Barracuda" AHL čempionāta mači.

Pa to laiku Nacionālās sieviešu hokeja līgas regulārā sezona noslēgsies ar "Friday’s Isobel" kausa izcīņas finālu piektdienas vakarā Bostonā starp vietējo "Pride" un Minesotas "Whitecaps".

Iepriekš arī IIHF nācās atcelt vairākus pasaules čempionāta turnīrus, tostarp 2020.gada sieviešu pasaules čempionātu, kā arī vairākus vīriešu, sieviešu un U-18 čempionātus zemākajās divīzijās.

Iepriekš tika atcelti arī visi februārī un martā plānotie Āzijas hokeja izaicinājuma kausa izcīņas turnīri un šonedēļ - arī pēdējais plānotais notikums - vīriešu turnīrs Singapūrā, kas bija paredzēts aprīļa beigās.