Dāvis Bertāns "Wizards" uzvarā trāpa astoņus tālmetienus

"Wizards" viesos ar 124:110 (35:28, 28:29, 31:19, 30:34) uzvarēja Goldensteitas "Warriors".

Bertāns šajā spēlē laukumā pavadīja 30 minūtes un 20 sekundes, kuru laikā guvu 29 punktus, grozā raidīdams vienu no četriem divpunktu un astoņus no desmit trīspunktu metieniem. Viņš arī bija precīzs visas trīs reizes, izpildot "sodiņus".

Basketbolista rēķinā arī četras atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens, divas kļūdas, tikpat personīgās piezīmes, bet "Wizards" ar latvieti laukumā guva par trim punktiem vairāk nekā ielaida.

Bertānam šī bija karjeras otrā rezultatīvākā spēle. Iepriekš karjerā izdevies gūt 32 punktus vienas spēles laikā. Viņš mača pēdējās 12 minūtēs grozā raidīja piecus tālmetienus, iekrādams izcilu realizāciju - 80%.

Tāpat laukumā pēc ilgāka laika devās Anžejs Pasečņiks, kurš desmit ar pusi minūtēs guva trīs punktus, iemetot vienīgo divpunktu metienu, kā arī vienu no diviem "sodiņiem". Pasečņiks arī izcīnīja vienu bumbu zem groziem, nopelnīja divas personīgās piezīmes, kamēr "Wizards" ar viņu laukumā guva par desmit punktiem vairāk nekā ielaida.

Pasečņiks iepriekš pie spēles laika tika vien 28.janvāra spēlē pret Milvoki "Bucks", kad deviņās minūtēs guva divus punktus.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 34 punktiem bija Bredlijs Bīls. "Warriors" rindās 27 punkti Endrū Viginsam, bet pa 17 punktiem iekrāja Ēriks Paskāls, Džordans Pūls un Mišals Mulders.

Nākamā spēle "Wizards" paredzēta otrdien, viesojoties pie Sakramento "Kings".

Vašingtonas klubs ar 22 uzvarām 59 mačos Austrumu konferencē ieņem devīto vietu. Pozīciju augstāk esošā Bruklinas "Nets" iekrājusi par četriem panākumiem vairāk.

Jau ziņots, ka Kristaps Porziņģis svētdien izcēlās ar 38 punktiem un daudzpusīgu sniegumu NBA spēlē, kaldinādams Dalasas "Mavericks" komandas uzvaru.

"Mavericks" viesos ar rezultātu 111:91 (28:24, 35:20, 18:21, 30:26) pārspēja Minesotas "Timberwolves" komandu.

Dalasas vienībai šajā mačā nevarēja palīdzēt komandas līderis Luka Dončičs, kurš savainojis kreisās rokas īkšķi.

Porziņģis ar 38 punktiem atkārtoja savu labāko rezultātu, pārstāvot "Mavericks" komandu, un tikai par trim punktiem atpalika no jauna karjeras rekorda. Tāpat viņš ceturto reizi karjerā vienā spēlē realizēja sešus tālmetienus.

Latviešu basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 36 minūtes un 54 sekundes, kuru laikā realizēja septiņus no 11 divpunktu metieniem, sešus no 14 "trejačiem" un sešus no desmit soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja piecus metienus, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu laukumā iemeta par 22 punktiem vairāk nekā ielaida.