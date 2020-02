Jātnieks Neretnieks "Grand Prix" sacensībās Apvienotajos Arābu Emirātos izcīna otro vietu

Neretnieks ceturtdien ieguva otro vietu CSIO5* statusa sacensībās "NC President of the UAE Showjumping Cup presented by Longines" "Grand Prix" maršrutā Abu Dabī. No uzvaras šajā maršrutā Neretnieku šķīra tikai 0,4 sekundes.

"Piecu zvaigžņu "Grand Prix" maršruts izrādījās ļoti izaicinošs gan augstuma, gan distanču sarežģītības pakāpē. Mans 22.starta numurs ļāva noskatīties pirmos desmit sportistus veicam distanci un izvērtēt viņu pieļautās kļūdas, tas mums ļāva pirmo raundu izlekt tīri," teica Neretnieks.

Neretnieks ar zirgu "Moon Ray" bija pirmie, kuri 160 centimetrus augsto pirmo raundu veica bez soda punktiem, mirkli vēlāk tas izdevās arī Jordānas sportistei Maijsamai Bišratai. Kopā otrajai kārtai kavlificējās 25% jeb deviņi sportisti ar labākajiem rezultātiem pirmajā etapā. Otrajā kārtā sportisti startēja apgrieztā secībā - jātnieki ar labākajiem rezultātiem pirmajā etapā startēja pēdējie.

"Tā kā pirmajā "raundā" bija tikai divas nulles, mums primārais uzdevums otrajā bija lekt tīri, kas pie trešā šķēršļa neizdevās un tālāk bija jāriskē un jājāj uz laiku, šoreiz līdz uzvarai pietrūka 0,4 sekundes. Vienmēr gribās labāk, bet esam priecīgi par izcīnīto sudrabu šajā tiešām augsta līmeņa "Grand Prix" maršrutā," gandarīts bija Neretnieks.

Šīs arī bija noslēdzošās Neretnieka AAE tūres sacensības. Sportists ar "Moon Ray" ieguva piekto vietu "Grand Prix" kvalifikācijas maršrutā, kā arī desmito pozīciju vidējā apļa LR maršrutā ar ķēvi "J'adore van't Voortveld". Latvijas duets bija ātrākie, tomēr vienu šķērsli distancē gāza.

Vēl šo sacensību laikā sportists startēs CSI2* maršrutos, bet pēc tām atgriezīsies Eiropā. Nākamie starti plānoti CSI3* Centrāleiropas zonas finālsacensībās Varšavā un vienās no Eiropas prestižākajām sacensībām CSI5* "Saut Hermes" Parīzē.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Neretnieks ar zirgu "Moon Ray" kvalificējušies 2020.gada Tokijas olimpiskajās spēlēs.

Neretnieks kļuvis par pirmo neatkarīgās Latvijas sportistu, kuram izdevies nokļūt olimpiskajās spēlēs jāšanas sportā. 1988.gada spēlēs Dienvidkorejas pilsētā Seulā vēl PSRS sastāvā, arī konkūrā, Latviju ar zirgu "Fināls" gan individuālajās sacensībās, gan komandu vērtējumā pārstāvēja Sergejs Šakurovs.

No 75 dalībniekiem šķēršļu pārvarēšanas sacensībās jeb konkūrā Tokijā 60 sportisti tika atlasīti komandu sastāvos, un tikai 15 - pēc individuālā reitinga, no Eiropas kvalificējoties septiņiem sportistiem.