"TTT Rīga" komandai piespriests tehniskais zaudējums, kas liegs sezonu turpināt FIBA Eirokausā

Jau ziņots, ka vīrusa "Covid 19" uzliesmojuma dēļ FIBA Eiropas nodaļa trešdien Venēcijā paredzēto Eirolīgas spēli starp "Umana Reyer" un "TTT Rīga" no Itālijas pilsētas Venēcijas pārcēla uz Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu.

Latvijas komanda vēlāk attiecās no iespējas aizvadīt maču Ļubļanā, savu lēmumu pamatojot ar speciālistu ieteikumiem nedoties uz Slovēniju. Tāpat uz Ļubļanu nedevās otras grupas komanda Šopronas "Uniqa", kurai bija jātiekas ar citu itāļu klubu Skio "Famila".

Kā FIBA raksta savā paziņojumā, tiesnesis, kurš pieņēma lēmumu, neatrada iemeslus atbalstīt Rīgas un Šopronas klubu argumentus, tādējādi rīkojies pēc reglamenta.

Abām komandām piespriests tehniskais zaudējums ar 0:20, kā arī atņemts punkts, kas pienākas par spēles aizvadīšanu.

Rīgas komanda sezonu noslēdza ar trim uzvarām 14 spēlēs, kas deva pēdējo, astoto, vietu grupā. Tāda pati bilance bija Brenas "Etixx Mithra Castors" un Mersinas "Čukurova" komandām, taču tieši neiegūtais punkts liedza "TTT Rīgai" sezonu turpināt FIBA Eirokausā.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu.