Porziņģis: "Man prātā ir tikai viens - turpināt demonstrēt labu spēli"

Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 28 punktus un palīdzēja savai komandai Dalasas "Mavericks" izcīnīt uzvaru. "Mavericks" viesos ar 109:103 (36:20, 23:29, 29:28, 21:26) uzvarēja Sanantonio "Spurs".

Porziņģis laukumā pavadīja 29 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā grozā raidīja četrus no sešiem divpunktu un četrus no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja astoņus no desmit "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārtvēra bumbu, trīs reizes bloķēja pretinieku metienu, pieļāva divas kļūdas, nopelnīja četras personīgās piezīmes, bet "Mavericks" ar liepājnieku laukumā guva par 16 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Porziņģis laukumā pavadīja 29 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā guva 28 punktus. (Foto: AP/Scanpix)

"Mavericks" lielu daļu spēles bija drošā vadībā, taču noslēdzošās ceturtdaļas beigās iekrātais pārsvars krietni saruka. Porziņģis vienā no epizodēm uzņēmās iniciatīvu un ar precīzu tālmetienu panāca +6, kas ielika labus pamatus komandas uzvarai.

"Zinājām, ka aizsardzībā mums ir jāuzlabo sava spēle. Uzbrukumā vienmēr esam pārliecināti par savām spējām gūt punktus pret jebkuru komandu," uzsvēra basketbolists. "Kad spēlējam viesos un skatītāji atbalsta savu komandu, mēs spējam saglabāt mieru un veidot iespējas uzbrukumā."

"Spēles beigās manāmi pielikām aizsardzībā, kas nereti ir redzams arī citos dueļos. Domāju, ka tieši šis aspekts mums bieži ļauj izcīnīt uzvaras."

Sezonas sākumā Porziņģis Ziemeļamerikas medijiem norādīja, ka viņam un Lukam Dončičam būs nepieciešams laiks, lai kļūtu par draudīgu duo. Abi basketbolisti sezonas otrajā pusē ir uzlabojuši savus sniegumus, kas arī atspoguļojas dažās izspēlēs, kad pretinieki nespēj tik galā prasmīgajiem "Mavericks" līderiem.

"Ir pagājis laiks, tāpēc iekrāta nedaudz pieredze. Viens otru esam iepazinuši vēl labāk, tāpat uzlabojām vairākas mazas nianses mūsu sniegumā," par sadarbību ar talantīgo Dončiču teica Porziņģis. "Tāpat šobrīd biežāk spēlēju centra pozīcijā, kas man liek veidot aizsegu Lukam. Šī iemesla dēļ arī citos taktiskajos zīmējumos mums ir jāveic sadarbība. Tagad vairs tik bieži nestāvu uz tālmetienu līnijas, bet dodos tuvāk grozam... Tur Lukam atliek vien atdot piespēli vai pieņemt kādu citu lēmumu."

"Esam ieguvuši ritmu, taču turpināsim strādāt, lai kļūtu vēl labāki."

Porziņģis pēc mača saņēma komplimentus no komentētāja Derika Hārpera, kurš pauda, ka latvietis pēdējos desmit dueļos ir demonstrējis iespaidīgu sniegumu. Hārpers arī retoriski pavaicāja: "Tu maz vari spēlēt vēl labāk?"

"Protams, ka varu kļūt vēl labāks. Ir vēl daudzi spēles elementi, kuros es varu pielikt," pateicīgs bija Porziņģis. "Nekad neesmu apmierināts ar savu spēli... Kad biju jaunāks, pēc vairākām labām spēlēm nedaudz nolaidos un dzīvoju ar smaidu sejā, bet tagad apzinos, ka ne brīdi nevaru atslābt, tāpēc vienmēr smagi strādāju pie sava snieguma uzlabošanas."

"Man prātā ir tikai viens - turpināt demonstrēt labu spēli. Ar šādu mentalitāti un pieeju ir krietni vieglāk aizvadīt vairākus labus mačus pēc kārtas."

Liepājnieks šajā spēlē pirmajā puslaikā spēlēja ļoti disciplinēti, kā rezultātā nebija jāsatraucas par piezīmju normu, kas reizēm mēdz vajāt basketbolistu. Porziņģis neslēpa, ka nosvērtā spēle pie sava groza viņam palīdzējusi aizvadīt labāku spēli.

"Pie groza nereti lielāko palīdzību dod komunikācija ar saviem komandas biedriem. Ja kāds no komandas pakliedz vai pasaka kādu frāzi, tu konkrētajai lietai pievērs lielāku uzmanību. To pašu šajā spēlē centos darīt arī es, bieži runājot ar komandas biedriem groza tuvumā," lieliskā snieguma atslēgu pret "Spurs" skaidroja basketbolists. "Aizsardzībā cenšos pieturēties pie pamatlietām. Mēģinu būs pēc iespējas "garāks" zem groza. Savu sniegumu cenšos nesarežģīt ar liekām darbībām un domāju, ka dažos mačos man visai labi izdodas nosargāt savu grozu."

Porziņģis pirmajā ceturtdaļā izcēlās ar 16 punktiem, kas viņam bija otrs karjeras rezultatīvākais sniegums. Iepriekš viņš 2017.gadā mačā pret Indianas "Pacers" 12 minūšu laikā spēja iemest 17 punktus. Trešdienas duelī Porziņģis bija rezultatīvākais "Mavericks" basketbolists.

Nākamo spēli Dalasas komanda aizvadīs piektdien viesos pret Miami "Heat".

"Mavericks" ar 36 uzvarām 59 spēlēs Rietumu konferencē ieņem septīto vietu, bet Oklahomasitijas "Thunder" un Jūtas "Jazz" ir tikpat panākumu.