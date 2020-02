Artūrs Kurucs: "Mans uzdevums bija agresīvi spēlēt aizsardzībā"

Jau ziņots, ka Latvijas basketbolisti savā laukumā piektdien ar rezultātu 61:62 piekāpās Bosnijas un Hercegovinas valstsvienībai.

Kurucs cīņā iesaistījās mača piektās minūtes ievadā un laukumā pavadītajās 18 minūtēs un 54 sekundēs guva sešus punktus. Viņš realizēja divus no četriem divpunktu metieniem un abus soda metienus, bet grozam garām lidoja visi trīs tālmetieni.

44 Foto Latvijas basketbola izlasei minimāls zaudējums pret Bosniju un Hercegovinu +40 Skatīties vairāk

Tāpat viņa rēķinā bija arī divas atlēkušās bumbas, viena personiskā piezīme, divas kļūdas un efektivitātes koeficients viens.

"Būtu priecīgāks, ja būtu uzvarējuši," pirmā spēle izlases rindās ar zaudējumu beidzās aizsargam Kurucam. "Protams, ir prieks, ka treneris uzticējās. Jutu, ka sevi varēju parādīt aizsardzībā. Gan aizsardzībā, gan uzbrukumā bija pāris kļūdas, ko varētu pielabot. Sāpīgs zaudējums, jo zinu, ka pats biju laukumā un varēju kaut kā ietekmēt spēli. Būtu daudz pozitīvāk, ja debija būtu ar uzvaru."

Spēlētājs atzīmēja, ka daudzi metieni no tiem, kam bija jāiekrīt, grozā nekrita - gan no tālās distances, gan groza apakšas. ""Nolasījām" viņu uzvedības stilu, apstādinājām bosniešu ātros uzbrukumus, bet pretinieki bija gari un labi cīnījās zem groza," par spēles gaitu teica basketbolists.

41 Foto Latvijas vīriešu valstsvienības pirmais treniņš pirms 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas +37 Skatīties vairāk

Protams, bijis arī uztraukums, zinot, kādā turnīrā un par ko izlase cīnās. "Sanāca to pārvarēt, un uz laukuma jau to vairs īsti nejūt. Kad esi spēlē, par to vairs nedomā," Kurucs ātri tika galā ar "starta drudzi".

Dažās dienās nācās pārslēgties no treniņiem klubā uz treniņiem izlasē, un pirmoreiz iekļauties cita trenera shēmās nebija viegli: "Sistēmas bija savādākas, taču numuri atšķīrās un nejuka. Sākumā bija grūti, jo bija daudzas sistēmas un īss gatavošanās laiks."

Valstsvienības galvenais treneris Roberts Štelmahers pirms spēles basketbolistam deva uzdevu agresīvi spēlēt aizsardzībā, sedzot pretinieku pa visu laukumu. Gan basketbolists, gan treneris zināja, ka Kurucs to var izpildīt labi, un laukumā basketbolists arī demonstrēja trenera prasīto, piebilstot, ka vienmēr var labāk un ka nākamreiz centīsies nospēlēt vēl labāk un pievērst lielāku uzmanību tām detaļām, kas nebija sanākušas piektdienas spēlē.

"VEF Rīga" rindās basketbolists šosezon izspēlējies ar dažādu Eiropas basketbola skolu pārstāvjiem, taču šāda stila pretinieki vēl nebija bijuši. "Tāda serbu stila komanda šosezon vēl nebija nākusi pretī. Vairāk atceros no jauniešu izlasēm, kā serbi spēlēja. Viņi skrien, ir gari, savāc atlēkušās bumbas un daudz spēlē uz garajiem groza apakšā."

Lieliskas emocijas raisīja pilnās tribīnes, kas lika ar pilnu enerģiju darboties laukumā. "Tādā atmosfērā vismaz es pats gribu maksimāli izdarīt visu, ko varu," tribīņu dzinējspēku atzīmē Kurucs. "Man tā ir mājas zāle, kurā esam vairākas spēles šosezon jau nospēlējuši. Pēc Eiropas U-18 čempionāta, kad arī bija pilnas tribīnes, sajūtas ir līdzīgas."

Aizsargs arī atzīmēja, ka mājas atmosfēra savu skatītāju priekšā palīdzēja atraisīties un spēlēt veiksmīgāk.

Latvijas vīriešu basketbola izlase 2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra H grupas otrajā spēlē pirmdien viesosies Bulgārijā. Mačs Botevgradā sāksies plkst.19, un tiešraidē to translēs kanāls TV6.