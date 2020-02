NBA Uzlecošo zvaigžņu mačā uzvaru gūst ASV komanda

ASV komanda ar 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26) pieveica Pasaules vienību.

Pasaules komandā tika iekļauti spēlētāji, kuri NBA jau aizvadījuši divas sezonas, kamēr ASV rindas pārstāvēja šīs sezonas debitanti.

Rezultatīvākais ASV vienībā bija Ēriks Paskāls ar 23 punktiem, 21 punktu guva Kolins Sekstons, bet ar 20 izcēlās Mailzs Bridžess. Pasaules komandā 27 punktus iemeta Ārdžejs Barets, 22 punkti Brendona Klārka rēķinā, bet pa 16 punktiem iekrāja Luka Dončičs, Šejs Džildžess-Aleksandrs un Morics Vāgners.

Par šī mača vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Bridžess.

Abu komandu spēlētāji skatītājus izklaidēja ar vairākām lieliskām epizodēm. Pirmā puslaika beigās ASV komandas spēlētājs Trē Jangs izaicināja Dončiču nepiespēlēt bumbu, bet gan izdarīt metienu no laukuma centra, kuru slovēnis arī realizēja, abiem īsi pēc tam kārtīgi par to pasmejoties. Tāpat spēlē bija vērojami daudzi bumbas triecieni grozā no augšas, ar kuriem īpaši izcēās atlētiskais debitants Zaions Viljamss no ASV komandas.

Viljamss vairākkārt bumbu "iedankoja" pēc partnera piespēles jeb "alley oop", tāpat viņam spēles izskaņā pretinieki ļāva izmēģināt dažādas "danku" variācijas, kuras gan nebija sekmīgas.

Sestdien Visu zvaigžņu spēles programmā paredzēti meistarības konkursi, kur vienā no tiem piedalīsies arī Dāvis Bertāns. Latvietis sacentīsies ar vēl septiņiem līgas labākajiem snaiperiem.

Svētdien laukumā dosies Lebrona Džeimsa un Jaņņa Adetokunbo komandas.

2017./2018.gada sezonā starp rezervistiem tika izraudzīts arī latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis, taču ceļgala krustenisko saišu plīsums pārvilka strīpu pāri viņa cerībām debitēt NBA Visu zvaigžņu spēlē.

Iepriekšējā sezonā Visu zvaigžņu spēles programmā iekļautajā NBA Uzlecošo zvaigžņu mačā piedalījās Rodions Kurucs. Savas karjeras pirmajās divās sezonās NBA Uzlecošo zvaigžņu mačā piedalījās arī Porziņģis, kurš pirms trim gadiem uzvarēja NBA Visu zvaigžņu spēles meistarības konkursā.

2019.gadā zvaigžņu spēlē Šarlotā Lebrona Džeimsa komanda ar 178:164 uzvarēja grieķa Jaņņa Adetokunbo vienību.