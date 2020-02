Ostapenko bez variantiem zaudē Sanktpēterburgas "Premier" turnīra pirmajā kārtā

Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 40.vietu, pirmajā kārtā ar 1-6, 2-6 zaudēja Alizē Kornē no Francijas (WTA 61.), kura iepriekš pārvarēja kvalifikāciju.

Pirmais sets Latvijas sportistei padevās pagalam neveiksmīgs, jo viņa jau pirmajā geimā zaudēja savu servi, kas pretiniecei īsi pēc tam ļāva izvirzīties vadībā ar 2-0. Seta turpinājumā Kornē savas serves nezaudēja, bet spēja vēl divas reizes tās atņemt Ostapenko, kura septītajā geimā trešo reizi tika nobreikota (1-6).

Pēc pirmā seta Latvijas sportiste izsauca medicīnisko personālu, lai veiktu ātru pārbaudi, bet nekas nopietns netika konstatēts, viņai spējot turpināt maču.

Otrajā setā Ostapenko arī zaudēja savu pirmo servi un Kornē drīz vien panāca 3-0. Mača turpinājumā abas sportistes spēkojās līdzīgi, bet Ostapenko neizdevās atgūt zaudēto, un Kornē astotajā geimā pie pretinieces serves svinēja pirmo panākumu pamatturnīrā.

Par dalību pirmajā kārtā Ostapenko nopelnīja vienu WTA ranga punktu.

Abas tenisistes pirms šī dueļa iepriekš tikās divas reizes. Aizpērn Sinsinati "Premier" turnīra pirmajā kārtā pārāka bija francūziete, bet pērn oktobrī Lincas "International" otrajā kārtā uzvarēja Ostapenko, pretiniecei otrajā setā izstājoties.

Ostapenko personīgu iemeslu dēļ sezonu sāka tikai Austrālijas atklātajā čempionātā, kurā apstājās otrajā kārtā. Federāciju kausā viņa vispirms zaudēja Serēnai Viljamsai, bet pēc tam uzveica "Australian Open" čempioni Sofiju Keninu. Savukārt Kornē pamatturnīros bilance ir četras uzvaras un trīs zaudējumi - Oklendā viņa sasniedza ceturtdaļfinālu, bet Hobārtā un Austrālijas atklātajā čempionātā apstājās otrajā kārtā.

Kornē karjeras laikā izcīnījusi sešus WTA titulus, pēdējo no tiem gūstot 2018.gadā Gštādē.

Kornē otrajā kārtā būs duelis ar grieķieti Mariju Sakari (WTA 21.), kura izlikta ar sesto numuru.

Ostapenko šis ir pirmais turnīrs pēc pagājušajā nedēļas nogalē notikušā Federāciju kausa kvalifikācijas dueļa, kurā Latvija ar 2-3 piekāpās ASV, pretinieču pārsvaru atzīstot vien izšķirošajā dubultspēlē.

Sākotnēji starp šī turnīra dalībniecēm bija arī Anastasija Sevastova, taču Latvijas otrā rakete atsauca dalību no Sanktpēterburgas sacensībām, jo tiesneša lēmuma dēļ viņai spēle bija ielikta otrdienā. Sportiste pēc ierašanās no ASV nespēja tik ātri sagatavoties mačam, kā rezultātā nācās atsaukt dalību no sacensībām.

Turnīrs Sanktpēterburgā norisinās iekštelpās uz cietā seguma.