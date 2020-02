VIDEO: ne vienmēr labi būt garam! Horvātu zvaigzne caur kājstarpi apspēlē Porziņģi

Kristaps laukumā stūrī sedza horvātu uzbrucēju, kurš sākumā nevarēja latvieti apspēlēt, bet tad nolēma bumbu izlaist caur Porziņģa kājstarpi. Rezultātā "Mavericks" spēlētājs zaudēja pozīciju un ļāva Bogdanovičam izkļūt no laukuma stūra - vietas, kur basketbolistiem mača laikā treneri neiesaka atrasties. Epizode beigās "Jazz" komandai izvērtās ļoti sekmīgi, jo Porziņģis un vācu basketbolists Maksimiliāns Klēbers divatā turpināja segt Bogdanoviču, kurš piespēlēja franču basketbolistam Rūdijam Gobēram un viņš trieca bumbu grozā no augšas.

Daudzi basketbolisti šādas epizodes, kad pretiniekam tiek bumba izlaista caur kājstarpi vai piespēlēta starp kājām, uzskata par necienīgu rīcību. Jādomā, ka Bogdanoviča darbība nekādā veidā nav saistīta ar Porziņģa nonievāšanu, bet gan viltība, kā izkļūt no neērtas situācijas.

Jauns.lv jau ziņoja, ka Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā guva 28 punktus, grozā raidīdams četrus no astoņiem divpunktu un trīs no deviņiem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš iemeta 11 no 13 "sodiņiem". Liepājnieks arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pa reizei rezultatīvi piespēlēja un pārtvēra bumbu, divreiz bloķēja metienus, reizi kļūdījās nopelnīja četras personīgās piezīmes, kā arī sakrāja +/- rādītāju +11. Tikmēr Bojans Bogdanovičs atbildēja ar 23 punktiem.