Ar Porziņģa un Hārdeveja rezultatīvo sniegumu nepietiek, lai "Mavericks" atspēlētu 23 punktu deficītu pret spēcīgo "Jazz"

"Mavericks" mājās ar rezultātu 119:123 (24:32, 26:39, 34:29, 35:23) piekāpās Jūtas "Jazz".

Nespēlējot komandas uzbrukuma līderim Lukam Dončičam, kurš ārstē potītes savainojumu, līderu lomu "Mavericks" rindās uzņēmās Latvijas pārstāvis Porziņģis un Hārdevejs.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā guva 28 punktus, grozā raidīdams četrus no astoņiem divpunktu un trīs no deviņiem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš iemeta 11 no 13 "sodiņiem".

Liepājnieks arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pa reizei rezultatīvi piespēlēja un pārtvēra bumbu, divreiz bloķēja metienus, reizi kļūdījās nopelnīja četras personīgās piezīmes, kā arī sakrāja +/- rādītāju +11.

Vēl rezultatīvāks Dalasas komandā ar 33 punktiem bija Hārdevejs, kamēr viesu rindās 25 punkti, astoņas rezultatīvas piespēles un piecas atlēkušās bumbas Džordanam Klārksonam, bet pa 23 punktiem Bojanam Bogdanovičam un Donovanam Mičelam. Tikmēr Rūdijs Gobērs sakrāja "double-double" - 17 punkti un 16 atlēkušās bumbas.

Pirmā puslaika beigās "Mavericks", kas vadībā bija tikai pāris reizes pašā mača sākumā, nonāca 23 punktu deficītā. Iedzīšana četras minūtes un 41 sekundi pirms trešās ceturtdaļas beigām ar Porziņģa un Hārdeveja pūlēm uzbrukumā noveda pie tikai triju punktu deficīta - 80:83, taču vairāk paveikt neizdevās.

"Mavericks" ar 32 uzvarām 54 spēlēs Rietumu konferencē ieņem septīto vietu, bet "Jazz" ar bilanci 35-18 Rietumos ir ceturtā.

Citā spēlē uz rezervistu soliņa palika Rodions Kurucs, kamēr viņa pārstāvētā Bruklinas "Nets" izbraukumā ar 106:105 (30:28, 21:20, 26:32, 29:25) pieveica Indiānas "Pacers".

Uzvaras grozu 5,2 sekundes pirms finālsvilpes ar divpunktu metienu guva Spensers Dinvīdijs. Viņš "Nets" komandā ar 21 punktu arī bija rezultatīvākais, pievienojot 11 rezultatīvas piespēle un sešas atlēkušās bumbas. Arī Deandrē Džordans izcēlās ar "double-double" - 11 punkti un 19 atlēkušās bumbas, bet ar diviem cipariem rakstāmu punktu summu sakrāja astoņi "Nets" basketbolisti.

Mājiniekiem uzvarēt neļāva pat lietuvieša Domanta Saboņa "triple-double" - 23 punkti, 11 rezultatīvas piespēle un desmit atlēkušās bumbas.

"Nets" ar 24 uzvarām 52 mačos ir septītajā vietā Austrumu konferencē, kur "Pacers" ar bilanci 31-23 ir vietu augstāk.

Otrdien Vašingtonas "Wizards" ar Dāvi Bertānu un Anžeju Pasečņiku ierindā mājās cīnīsies ar Čikāgas "Bulls".