Latviešu tenisa jaunā cerība Kamilla Bartone paziņo, ka pārstāvēs Vāciju

"Instagram" īsajos stāstos 17 gadu vecā sportiste lūgusi faniem sev uzdot jautājumus un uz tiem atbildējusi. Viens no jautājumiem bija - vai tagad Kamilla pārstāv Vāciju un kāpēc.

Jauniete atbildējusi, ka vēl ne, taču pavisam drīz to darīs, jo no Vācijas saņem atbalstu, kāds no Latvijas Tenisa federācijas nekad nav bijis. "Es viņiem rūpu," rakstīja Kamilla, piebilstot, ka mīl arī Vāciju kā valsti.

Latviešu sporta cerība publicējusi arī foto, kurā redzama kopā ar sešām jaunajām Vācijas tenisistēm.

Kamilla Bartone (otrajā rindā otrā no kreisās) kopā ar Vācijas jaunajām tenisistēm. (Foto: dtb-tennis.de)

Jaunā latviešu tenisiste Kamilla Bartone dzimusi 2002. gada 7. jūnijā. Viņas karjeras augstākie sasniegumi gūti 2019. gadā - vienspēlēs Kamilla piedalījusies"US Open" un "Australian Open" junioru ceturtdaļfinālos, savukārt dubultspēlēs kopā ar Oksanu Seļehmetjevu no Krievijas triumfējusi "US Open" junioros, bet Vimbldonā viņa sasniegusi finālu.

