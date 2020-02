Biatlonists Mise junioru pasaules čempionātā izcīna 13.vietu

Par sacensību uzvarētāju desmit kilometru distancē sestdien tika kronēts Vbjērns Sērums no Norvēģijas, kurš par 25,1 sekundi apsteidza tuvāko sekotāju no Čehijas Jakubu Štrvecki. Bronzu izcīnīja Dmitrijs Lazuskis no Baltkrievijas, līderim zaudēdams 31,5 sekundes.

Sērums abās šautuvēs kopumā kļūdījās vienu reizi, bet abi viņa sekotāji šāva nekļūdīgi.

Mise pirmajā šautuvē pieļāva vienu kļūdu, tobrīd līderim zaudēdams 58,6 sekundes. Otrajā ugunslīnijā latvietis bija nekļūdīgs un līderim vairs zaudēja jau nedaudz vairāk nekā 51 sekundi, ieņemdams 16.vietu. Līdz finišam Misem izdevās apsteigt vēl trīs sāncenšus, finišējot ar 13.ātrāko laiku. Viņš uzvarētajam zaudēja vienu minūti un 15,7 sekundes.

Tikmēr otrs Latvijas pārstāvis Balodis pirmajā šautuvē bija nekļūdīgs, bet otrajā neaizvēra divus mērķus, no norvēģa iepaliekot par divām minūtēm un 27,6 sekundēm. Šāds sniegums Balodi ierindoja 73.vietā starp 104 finišu sasniegušajiem sportistiem.

7,5 kilometru sprinta distancē Ieva Pūce ugunslīnijā guļus netrāpīja vienam mērķim, stāvus pievienoja trīs "pūdeļus" un finišēja 70.vietā 83 startējušo vidū.

Pūce par piecām minūtēm un 55,1 sekundi atpalika no uzvarētājas krievietes Anastasijas Ševčenko, kura šāva bez kļūdām un distanci pievarēja 23 minūtēs un 19,3 sekundēs. Viņa par 40,9 sekundēm apsteidza norvēģieti Āsni Skredi, kura šautuvē kļūdījās vienreiz, un par 48,4 sekundēm - sudraba medaļnieci individuālajā distancē bulgārieti Milenu Todorovu, kura atstāja trīs nesašautus mērķus ugunslīnijā.

Sacensību pēdējā dienā svētdien notiks iedzīšanas sacensības abās vecuma grupās. Junioriem tiesības piedalīties ieguva vien Mise, jauniešiem startēs Renārs Birkentāls un Kirils Matjuhins, jaunietēm - Sanita Buliņa un Inese Golubeva.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas biatlonists Birkentāls piektdien Šveicē izcīnīja 28.vietu pasaules čempionātā jauniešiem 7,5 kilometru distancē. Tikmēr Matjuhins izcīnīja 51.pozīciju, Ņikita Kondrašovs ierindojās 78.vietā, bet Imans Maļina no 106 startējušajiem biatlonistiem bija vienīgais, kurš nefinišēja.

No Latvijas biatlonistēm visaugstāko vietu izcīnīja Sanita Buliņa, kura izcīnīja 48.vietu. Golubeva ar vienu neizvērtu mērķi bija 56., Sandra Buliņa ar trim kļūdām ieņēma 78.vietu no 95 finišējušajām biatlonistēm, bet Līva Šahno nefinišēja.

Šajā čempionātā jauniešiem augstāko rezultātu ir uzrādījis Birkentāls, kurš svētdien izcīnīja augsto astoto vietu 12,5 kilometru individuālajā distancē.