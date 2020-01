Talantīgais tenisists Ozoliņš Austrālijas atklātā čempionāta junioru vienspēlēs piedzīvo zaudējumu pusfinālā

Ozoliņš, kurš turnīrā izlikts ar 12.numuru, pusfinālā ar 6-4, 1-6, 2-6 piekāpās francūzim Artūram Kazu (ATP 1077.), kurš junioru rangā ieņem augsto piekto vietu.

Iepriekš pirmajā kārtā Ozoliņš ar 6-1, 6-4 uzvarēja francūzi Maksu Vestpālu (junioru rangs 67.), bet otrajā kārtā ar 6-3, 6-4 uzvarēja Luku Nardi no Itālijas (jun. 47, ATP 1441.). Astotdaļfinālā Ozoliņš ar 6-3, 7-6 (7:5) pārspēja sacensību sesto numuru Leandro Rīdi no Šveices, bet ceturtdaļfinālā ar 3-6, 7-6 (8:6), 6-3 uzvarēja Jegoru Agafanovu no Krievijas, kurš junioru rangā ieņem 80.vietu, bet ATP reitingā ir 1755.pozīcijā.

Ozoliņam, kurš Melburnā trenējās kopā ar Ernestu Gulbi, šis bija tikai otrais "Grand Slam" junioru turnīrs. Pērn viņš ASV debitēja ar zaudējumu pirmajā kārtā.

Tāpat tenisists piedalās arī dubultspēļu turnīrā, kurā viņam šodien plkst.12 pēc Latvijas laika ir paredzēta finālspēle pret Nikolasu Dāvidu Ionelu no Beļģijas un vienspēlēs jau reizi uzvarēto Rīdi no Šveices.

Ozoliņa un poļa Mikolaja Lorensa duets, kas izlikts ar sesto numuru, pusfinālā ar 6-4, 6-7 (4:7), 10:7 uzvarēja britus Artūru Feriju un Fēliksu Džilu, kuriem bija piešķirts septītais numurs.

Ar pirmo numuru izliktās Kamilla Bartone un Linda Fruhvirtova no Čehijas pusfinālā ar 6-1, 5-7, 8:10 piekāpās filipīnietei Aleksandrai Ealai un indonēzietei Priskai Madelīnai Nugroho, kurām ir piešķirts ceturtais numurs.

Bartones duets spēles izskaņā bija vadībā ar 7:1, taču kopā ar pārinieci nespēja nosargāt iegūto pārsvaru un piedzīvoja sāpīgu zaudējumu.

Vienspēļu turnīra pirmo kārtu nepārvarēja nedz Bartone, nedz Darja Semeņistaja, kura zaudēja arī dubultspēļu pirmajā mačā.