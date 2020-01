Latvijas handbola izlase 2021.gada PČ kvalifikācijas turnīru uzsāks pret spēcīgo Izraēlu

Latvijas izlasei kvalifikācijas pirmie divi dueļi būs jāaizvada pret spēcīgo Izraēlu. Latvijas izlasei pirmā spēle kvalifikācijas turnīrā paredzēta viesos 15. vai 16.aprīlī, bet otrā mājās 18. vai 19.aprīlī.

Izraēlas izlases labākais panākums ir dalība 2002.gada Eiropas čempionātā, kurā neizdevās tikt tālāk par grupu turnīru, kā rezultātā izcīnīta 16.vieta. Izraēlieši arī vēlāk vairākkārt mēģināja iekļūt gan Eiropas, gan pasaules čempionātu finālturnīros, tomēr neveiksmīgi.

Tikmēr pārējie dueļi kvalifikācijas turnīra būs starp Turciju un Krieviju, Rumāniju un Bosniju un Hercegovinu, kā arī Poliju un Lietuvu.

Latvijas izlase savā debijā Eiropas čempionātā pirmajā cīņā ar 22:33 piekāpās Spānijai, otrajā duelī ar 24:32 zaudēts vēl vienai debitantei Nīderlandei, bet turnīra pēdējā mačā latvieši atzīstami cīnījās ar spēcīgo Vāciju, kapitulējot ar 27:28.

Latvijas pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā iesaistīsies no otrās kārtas, kurā piedalīsies četras pirmo kārtu pārvarējušās labākās izlases, kā arī četras valstsvienības, kuras nesenajā Eiropas čempionātā ierindojās pēdējās pozīcijās. Starp četrām izlasēm, kuras kvalifikācijas turnīrā iesaistīsies no otrās kārtas, nedrīkst būt komandas, kas piedalījušās olimpiskās kvalifikācijas sacensībās.

2021.gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra noslēdzošajā kārtā izlases aizvadīs divas spēles. Četras uzvarētājas no šīs kārtas pievienosies tām izlasēm, kuras nesen notikušajā Eiropas čempionātā ierindojās no 4. līdz 20.vietai. Starp tām gan nebūs Dānija, kas ir pašreizējā pasaules čempione un vietu finālturnīrā nopelnījusi automātiski. Tāpat finālturnīrā spēlēs Eiropas čempioni Spānija, vicečempioni horvāti, kā arī bronzas medaļnieki norvēģi.

Otrajā kvalifikācijas kārtā komandām būs jāaizvada divas spēles, pirmajai no tām notiekot laika posmā no 5. līdz 7.jūnijam, bet otrajai - no 9. līdz 11.jūnijam. Šīs kārtas izloze norisināsies 9.martā. Desmit otrās kārtas uzvarētājas iegūs iespēju piedalīties pasaules čempionātā.