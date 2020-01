"Senators" bez Zvaigžņu spēlēs dalībnieka Balcera zaudē "Devils" pēcspēles metienos

"Senators" zaudēja "Devils" ar 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).

Uzvarētāju rindās divas rezultatīvas piespēles sakrāja Jespers Brats, vārtos Makkenzijs Blekvuds atvairīja 35 mājinieku metienus, bet pēcspēles metienos izcēlās tikai viesi - Ņikita Gusevs un Džeks Hjūzs.

"Senators" vārtos pamatīgi rauties nācās Markusam Hogberjam. Viņš atvairīja 50 no 53 "velnu" metieniem.

Visas četras Latvijas hokejistu pārstāvētās komandas cīnās Austrumu konferencē. Teodora Bļugera pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" ar 67 punktiem 50 spēlēs ieņem trešo vietu, "Blue Jackets" ar 62 punktiem 51 dueļos ir sestā, "Sabres" ar 51 punktu 49 cīņās atrodama 11.pozīcijā, bet "Senators" ar 43 punktiem 49 mačos ir 14., apsteidzot divas komandas.

Latvijas hokejista Rūdolfa Balcera pārstāvētā Amerikas hokeja līgas (AHL) Ziemeļu divīzijas komanda pirmdien Visu zvaigžņu spēlē četru vienību konkurencē palika pēdējā vietā un finālā neiekļuva, bet pats latvietis izcēlās ar vārtiem un rezultatīvu piespēli

AHL komandas Belevilas "Senators" latviešu uzbrucēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Ziemeļu divīzijas vienība Visu zvaigžņu spēles ietvaros ar 5:6 pēcspēles metienos zaudēja Klusā okeāna divīzijai, ar 5:6 piekāpās Centrālajai divīzijai un ar 2:5 - nākamajiem uzvarētājiem Atlantijas okeāna divīzijai, palikdama pēdējā vietā grupu turnīrā un finālā neiekļūdama.

Laukumā spēlējot trim pret trim hokejistiem, finālā Atlantijas okeāna divīzijas komanda ar 3:1 pieveica Centrālo divīziju.

Par spēļu vērtīgāko hokejistu jau otro gadu pēc kārtas tika atzīts uzvarētāju komandas vārtsargs no Heršijas "Bears" Viteks Vanēčeks, kurš četru maču laikā ielaida vien divus vārtus. Viņš vietu vārtos dalīja kopā ar serbu izcelsmes amerikāni Aleksu Nedeljkoviču.

Finālā pa trim rezultativitātes punktiem sakrāja Džeks Studnicka no Providensas "Bruins" and Vinnijs Letjeri no Hārtfordas "Wolf Pack", palīdzot Atlantijas okeāna divīzijas komandai uzvarēt pirmoreiz pēc trim zaudējumiem finālā 2016., 2017. and 2019.gadā.

Vakara gaitā rezultatīvākais bija Ziemeļu divīzijas vienības uzbrucējs no Binhemtonas "Devils" Džoijs Andersons, kurš sakrāja septiņus reuzltativitātes punktus, gūdams trīs vārtus.

Pasākuma ietvaros uz ledus kāpa 18 bijušie NHL drafta pirmās un otrās kārtas dalībnieki un 18 hokejisti, kuri šosezon jau uzspēlējuši NHL, viņu vidū arī Balcers.