Autobraucējs Reinis Nitišs nolēmis mainīt sporta veidu

Nitišs, pieņēmis lēmumu par jaunu izaicinājumu savā autosportista karjerā un 2020.gadā startēs rallijā, piedaloties Latvijas un Igaunijas rallija čempionātos. Nitišs plāno pilnvērtīgi sagatavoties ambīcijai 2021.gadā - startēt FIA pasaules rallija čempionātā junioriem.

Reinis Nitišs teju desmit gadus ir startējis rallijkrosā, izcīnījis divus FIA Eiropas čempiona titulus (2013.gadā priekšpiedziņas "Super1600" klasē, 2018.gadā pilnpiedziņas "Supercar" klasē), astoņas reizes kāpis uz goda pjedestāla kādā no FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmiem, 2014.gadā sasniedzis trešo vietu sezonas kopvērtējumā un joprojām saglabā FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma jaunākā uzvarētāja statusu.

Šo gadu laikā, treniņu programmas ietvaros, Nitišs startējis arī vairākos rallijos Latvijā un Igaunijā, kur, neskatoties uz mazo pieredzi šajā autosporta disciplīnā, un sacenšoties ar reģiona ātrākajiem pilotiem, demonstrējis konkurētspējīgu sniegumu.

"Aizvadītie mēneši ir bijuši ļoti spraigi. Sākot ar lēmuma pieņemšanu, plānu veidošanu, atbalstītāju piesaisti, komandas formēšanu un beidzot ar rallija auto iegādi un treniņiem," par gatavošanos jaunajai sezonai teica Nitišs. "Rallijkross ir ļoti azartisks un spraigs sporta veids. Tomēr, lai arī pērnā sezona pierādīja, ka varu būt starp ātrākajiem, nepieciešamais līdzfinansējums startiem pasaules čempionātā ir pārāk liels, lai varētu veikt pilnu sezonu augstākā līmeņa komandā. Tādēļ pieņēmu lēmumu par jaunu izaicinājumu, kur varam braukt pilnu sezonu, uzstādīt augstus mērķus un cīnīties par tiem."

2020.gadā Nitišs kopā ar pieredzējušo rallija stūrmani Andri Mālnieku startēs ar priekšpiedziņas "Ford Fiesta R2" auto un plāno attīstīt pilota rallija iemaņas, vienlaikus cīnoties par čempiona tituliem Latvijas, Igaunijas un Baltijas rallija čempionātos. Iespēju robežās ekipāža plāno arī piedalīties rallijos ārpus Baltijas reģiona, lai gūtu pieredzi vēl nezināmos sportiskajos apstākļos.

"Es ļoti labi apzinos, ka mana līdzšinējā pieredze rallijā ir salīdzinoši neliela un es būšu iedzinēja lomā pret jauniešiem, kuri šajā disciplīnā startē jau vairākus gadus. Tieši tādēļ šo pirmo gadu kopā ar Andri Mālnieku aizvadīsim apgūstot sportu, braucot daudz treniņus, un nemitīgi strādājot pie prasmju attīstības. Tas gan nemaina uzstādījumu - jau šogad cīnīties par čempiona tituliem Baltijā," kaujinieciski noskaņots bija Nitišs.

2021.gadā ekipāža Nitišs/Mālnieks plāno izmantot Baltijas rallijos uzkrāto pieredzi, lai veiktu pilnu sezonu FIA pasaules rallija čempionātā junioriem (JWRC). Attīstības procesā sportisti strādās arī ar pieredzējušiem treneriem un mentoriem - Matiasu Ekstromu un Māri Neikšānu.

"Dažu pēdējo gadu laikā Reinis sevi ir pierādījis rallijkrosā un viņam ir gan talants, gan ātrums. Es ticu, ka viņam ir arī nepieciešamā inteliģence un izpratne par sportu, lai kļūtu par izcilu rallija pilotu," piebilda Ekstroms, kurš ir FIA pasaules čempions rallijkrosā.

"Ar Reini jau esam aizvadījuši vairākus rallijus, kā arī treniņus, un šī sadarbība allaž bijusi profesionāla un patīkama. Mums ir uzstādīti augsti mērķi, un mēs zinām, ka to sasniegšana nenāksies viegli, taču esam gatavi strādāt," norādīja ekipāžas stūrmanis Mālnieks. "Rallijkrosā liela daļa no snieguma ir tieši braucēja rokās, taču rallijā rezultāts ir atkarīgs no mūsu abu sadarbības - stenogrammas sastādīšana un dzirdēšana būs lielākie izaicinājumi šī jaunā posma sākumā, un tās ir lietas, kur es varu palīdzēt ar savu bagātīgo pieredzi."

Nitišs aizvadītajā sezonā rallijkrosā "SuperCar" klasē bija "GRX Taneco" vienības attīstības braucējs, kā rezultātā viņš nepiedalījās visos posmos. Jēkabpilietis pagājušajā sezonā piedalījās tikai trijos no desmit pasaules čempionāta posmiem, no kuriem veiksmīgākais padevās Zviedrijā, izcīnot trešo vietu.