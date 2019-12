Bijušais bokseris Šturms atbrīvots pret drošības naudu

40 gadus vecais Šturms kopš 5.aprīļa bija apcietinājumā un viņš tiek apsūdzēts par vairāk nekā sešu miljonu ASV dolāru nodokļu nenomaksāšanu. Ķelnes tiesa gan nonākusi pie secinājuma, ka viņš nodokļos nav nomaksājis tikai no 0,8 līdz 2,2 miljoniem eiro, tāpēc procesa laikā viņu var atbrīvot pret 300 000 eiro lielu drošības naudu.

Šturma advokāts Nils Krēbers pauda gandarījumu, ka bijušais bokseris Ziemassvētkus svinēs uz brīvām kājām kopā ar ģimeni.

Paredzams, ka tiesai kopumā būs 23 sēdes un tā varētu noslēgties 27.februārī.

Šturms tika apcietināts, jo apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas laika posmā no 2009. līdz 2017.gadam. Bokseris esot saņēmis regulārus maksājumus no Šveices mārketinga aģentūras un iegūto naudu slēpis no nodokļu inspektoriem.

Pats Šturmas gan apgalvo, ka kopš 2015.gada nav saņēmis nekādus maksājumus.

Tāpat tiesa lems, vai 2016.gada februārī, kad Šturms aizvadīja savu pēdējo cīņu, viņš lietojis dopingu. Boksera A provē tika atrasts steroīds stanozolols, bet pats Šturms apgalvo, ka nav lietojis aizliegtās vielas.

Šturmam karjeras laikā piederēja Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Pasaules Boksa organizācijas (WBO) un Starptautiskās Boksa federācija (IBF) čempiona jostas. Viņš karjeras laikā cīnījās par vidējā un otrā vidējā svara kategorijas jostām.

Pirms profesionāļa karjeras viņš 2000.gadā izcīnīja zelta medaļu pasaules čempionātā.

Šturms karjeras laikā ringā kāpa 49 reizes, izcīnot 40 uzvaras, no kurām 18 bija ar nokautu.