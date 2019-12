Girgensons gūst savus sestos vārtus šosezon

"Sabres" izbraukumā ar 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) piekāpās Otavas "Senators".

Girgensons no 16 minūtēm un 25 sekundēm divas minūtes un 10 sekundes nospēlēja mazākumā, bet deviņas sekundes - vairākumā. Uzbrucējs guva vārtus vienā no diviem metieniem, kā arī vienreiz pielietoja spēka paņēmienu un spēli noslēdza ar +/- koeficientu viens.

Divus pirmos vārtus uzvarētāju labā guva Žans Gabriels Pažo. Viņš rezultātu atklāja pirmā perioda pēdējā minūtē, bet uzvaras vārtus guva trešā perioda sestajā minūtē. Otrā perioda 16.minūtē Girgensons guva skaistus vārtus pretuzbrukumā. No apmales vārtu virzienā ripu pa gaisu meta Evans Rodrigess, un Girgensons no gaisa raidīja to vārtu augšējā stūrī. Latvijas uzbrucējam tas bija desmitais rezultativitātes punkts sezonas 38 spēlēs, sešiem vārtiem pievienojot četras rezultatīvas piespēles, kā arī sakrājot desmit soda minūtes un +/- koeficientu plus viens.

Tie gan bija viesu vienīgie vārti pirmdienas spēlē, un uzvaru ar precīzu metienu spēles 59.minūtē nostiprināja Breidijs Tkačaks - 3:1 Otavas kluba labā, kas joprojām spēlē bez Rūdolfa Balcera.

Trīs rezultativitātes punktus uzvarētāju labā sakrāja Tkačaks, kuram arī divas rezultatīvas piespēles. Divas piespēles arī Konoram Braunam.

Šajā spēlē pārtrūka Bufalo kluba uzbrukuma līdera Džeka Aikela 18 spēļu sērija ar gūtiem rezultativitātes punktiem, bet mājinieku vārtos Kreigs Andersons atvairīja 43 "zobenu" metienus. Aikels 18 spēļu laikā bija sakrājis 32 (16+16) punktus, un tā ir atkārtota kluba rekorda sērija. Laikā no 1971.gada 24.oktobra līdz 4.decembrim līdzīga sērija padevās vēlākajam Hokeja slavas zāles dalībniekam Žilbēram Pero. Oficiāli līga tomēr Aikela sēriju neatzīs, jo ceturtdienas 1:6 zaudējumā pret Filadelfijas "Flyers" uzbrucējs spēli izlaida traumas dēļ. Šis mačs nesekmīgs sanāca visai vadošajai "Sabres" maiņai, nopelnot +/- rādītāju mīnus trīs.

"Pēdējo reizi, kad ar viņiem spēlējām, Aikels guva četrus vārtus (16.novembra 4:2 uzvarā mājās, uzsākot savu punktu sēriju)," pēc mača teica Tkačaks. "Tāpēc mēs īpaši fokusējāmies uz viņa atstāšanu bez bīstamiem vārtu gūšanas momentiem. Mēs nedrīkstējām tam ļaut atkārtoties arī Otavā."

Nākamā spēlē "Sabres" paredzēta 27.decembrī savā laukumā pret Bostonas "Bruins".

Citā spēlē Kolumbusas "Blue Jackets" bez Elvja Merzļikina vārtos viesos ar 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) apspēlēja Ņujorkas "Islanders".

Kolumbusas hokejisti pagarināja savu uzvaru sēriju līdz piecām, bet "salinieki" savu mājas zaudējumu sēriju - līdz trim.

Uzvarētāju vārtos Jonass Korpisalo tika galā ar 35 "Islanders" hokejistu metieniem. Viņš palīdzēja komandai pagarināt astoņu spēļu sēriju, kurā gūts kaut punkts, sešreiz svinot uzvaras. Visās vārtos bijis Korpisalo. Arī mājinieku vārtsargam Tomasam Greisam darba netrūka - 32 atvairīti metieni.

"Blue Jackets" trīsreiz izvirzījās vadībā, un uzvaras vārtus mača 57.minūtē guva Vladislavs Gavrikovs.

Nākamais mačs Kolumbusas klubam 27.decembrī viesos ar Vašingtonas "Capitals". Šajā pašā dienā Teodora Bļugera pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" izbraukumā tiksies ar Nešvilas "Predators".

Visas četras latviešu pārstāvētās komandas cīnās Austrumu konferencē. "Penguins" ar 46 punktiem 36 spēlēs ir piektā, "Sabres" ar 41 punktu 38 dueļos ir desmitā, "Blue Jackets" ar 40 punktiem 37 cīņās ir 12.pozīcijā, bet "Senators" ar 36 punktiem 38 mačos atrodama 14.pozīcijā 16 komandu konkurencē.