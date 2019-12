Nākamgad "Vuelta a Espana" piestās arī Francijā un Portugālē

Jau iepriekš tika ziņots, ka nākamā gada Spānijas velobrauciens sāksies ar trim posmiem Nīderlandē. Vēsturiskās 75. Spānijas tūres ievadā velobraucēji trīs posmos šķērsos 34 Nīderlandes municipalitātes, kopumā veicot vairāk nekā 400 kilometru.

Šosezon daži no prestižā velobrauciena posmiem tiks aizvadīti arī Francijā un Andorā. Arī nākamgad tūre piestās Francijā, kur tiks aizvadīts devītais posms. Savukārt Portugālē "Vuleta a Espana" viesosies pirmo reizi kopš 1997.gada, Spānijas kaimiņvalstī notiekot diviem posmiem.

Nākamā gada "Vuelta a Espana" paredzēti septiņi kāpumiem bagāti posmi, kā arī 11 etapi, kas norisināsies apvidū ar vidējiem un augstiem kalniem.

2020.gadā "Vuelta a Espana" norisināsies no 14.augusta līdz 6.septembrim, kad Madridē finišējušie riteņbraucēji 21 posmā būs pievarējuši 3245 kilometrus.

Šogad par "Vuelta a Espana" uzvarētāju tika kronēts Primožs Rogličs no "Jumbo-Visma" komandas, kurš pirmais no Slovēnijas riteņbraucējiem triumfējis kādā no lielajām tūrēm.

Latvijas riteņbraucēji tāpat kā pagājušajā gadā Spānijas tūrē nepiedalījās.