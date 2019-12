Latvijas kērlingisti iekļūst PČ kvalifikācijas turnīra izslēgšanas spēlēs

Izšķirošais spēlē izrādījās piektais no astoņiem endiem, kurā slovēņi izcīnīja uzreiz trīs punktus, panākdami 6:2 savā labā. Atlikušajos endos latvieši katrā guva pa punktam, taču ar to izrādījās par maz pat papildu enda sasniegšanai.

Latvijas kērlingisti bija spiesti gaidīt citu spēļu iznākumus, lai uzzinātu, vai ir iekļuvuši pirmo divu grupas izlašu vidū, kuras kvalificējas tālākajām sacensībām.

Pēc visu maču beigām pirmo vietu grupā ar bilanci 6-0 ieņēma Itālija, bet četrām pretendentēm uz otro vietu - Latvijai, Taivānai, Honkongai un Polijai - bija pa trim uzvarām un zaudējumiem. Savstarpējo spēļu rezultāti noteica, ka otro vietu ieņem Latvija, aiz kuras finišēja Taivāna, Honkonga un Polija. Sesto vietu grupā ar divām uzvarām ieņēma Kazahstāna, bet viena uzvara pār Latviju tika Slovēnijai.

Piektdien notiks izšķirošās izslēgšanas spēles.

Latvija C grupas turnīrā ar 8:3 pieveica Taivānu, ar 5:9 piekāpās Itālijai, ar 7:5 pārspēja Kazahstānu un ar 6:5 - Honkongu, taču turnīru beidza ar diviem zaudējumiem - 4:7 pret Poliju un 5:6 pret Slovēniju.

Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs jauktajiem pāriem no 2. līdz 7.decembrim norisinās Grīneikersas kērlinga klubā netālu no Hovudas, Skotijā. Tajā startē 28 valstu izlases, kuras četrās grupās pa septiņām izlasēm cīnījās par pirmajām divām vietām grupā, lai turpinātu spēles izslēgšanas kārtā. Kvalifikācijas turnīra četras labākās izlases nodrošinās vietu pasaules jaukto pāru čempionātā, kas 2020.gadā no 18. līdz 25.aprīlim norisināsies Kanādas pilsētā Kelounā.