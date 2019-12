Aizvadīto sezonu vecākais no Dukuru brāļiem Pasaules kausa ieskaites kopvērtējumā noslēdza septītajā pozīcijā, un īsi pēc tam viņš bija paredzējis gūžas operāciju, tomēr sakārtot veselību neizdevās tā, kā cerēts. "Jā, operācija bija plānota, bet tā bija ļoti sarežģīta, tāpēc neviens neuzņēmās to veikt. Nebija arī garantijas, ka kļūs labāk," par savu gūžas savainojumu stāsta vecākais no Dukuru brāļiem. "Meklēju variantus ārzemēs un beigās arī atradu, bet tas bija jau ap Jāņiem, kas nozīmētu, ka nepaspētu pilnvērtīgi sagatavoties sezonai. Nolēmu turpināt bez operācijas un patiesībā šobrīd jūtos labi. Sāpes nejūtu, un noteikti ir labāk nekā pavasarī."

"Es gan nezinu, kā būs nākotnē. Iespējams, pie šī jautājuma man nāksies atgriezties nākamajā pavasarī." Sportists arī norādīja, ka sezonas galvenie starti būs Eiropas čempionāts Siguldā un pasaules čempionāts Altenbergas trasē, kurā aizvadīti arī daži treniņi.

"Bija ļoti silts, kā jau visur Eiropā. Braucām pa samērā lēnu ledu, bet skaidrs, ka februārī trase būs krietni ātrāka," saka skeletonists. "No konkrētās situācijas centāmies izžmiegt maksimumu un kaut kādus secinājumus jau izdarījām."

Lielākās izmaiņas vairumam skeletonistu nācās veikt pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā, kas paredz, ka sportists kopā ar kamanu nedrīkst svērt vairāk par 120 kilogramiem, tādējādi Tomasam Dukuram nācies nomest ķermeņa kilogramus, kā arī uzlabot savu "zirgu".

"Noteikumu izmaiņas mani ietekmē. Visu karjeras laiku varēju nedomāt par kamanas un paša svaru, bet tagad jātiek vaļā no dažiem ķermeņa kilogramiem, kā arī kamana "jāatvieglo"," skaidro Dukurs. "Patiesībā izmaiņas man traucē, jo kamanu vadāmība kļuvusi sliktāka. Tās tagad ir vieglākas, bet nu jāpierod. Tas ir tikai laika jautājums."

Abi Dukuru brāļi savas pirmās šīs sezonas sacensības aizvadīs šajā nedēļas nogalē ASV, kur Pasaules kausa (PK) pirmais posms tiks aizvadīts Leikplesidas trasē. Sākotnēji pirmais posms bija paredzēts Pārksitijā, tam norisinoties no 25.novembra līdz 1.decembrim, tomēr Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija (IBSF) lēma, ka tas jāpārceļ uz Leikplesidu. Tā rezultātā ir mainījies arī norises laiks, kas pārcelts nedēļu uz priekšu - no 7. līdz 8.decembrim.