Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Porziņģis otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 15 punktus, bet "Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 99:114 (27:34, 19:28, 31:31, 22:21) piekāpās "Clippers" komandai.

Abām komandām pirms mača bija piecu uzvaru sērija, bet "Mavericks" vienībai otrdien tā pārtrūka.

""Clippers" ir titula pretendente un tā šosezon centīsies uzvarēt čempionātā. Viņi bija gatavi un spēlēja tā, it kā tas būtu izslēgšanas turnīrs. Mēs šodien pamatīgi "norāvāmies"," sarunā ar Ziemeļamerikas žurnālistiem atzina Porziņģis.

Tāpat liepājnieks uzteica pretinieku agresīvo spēli, kādu "Clippers" basketbolisti demonstrējuši jau no pirmajām minūtēm.

"Viņi parādīja, ka mums jāmācās, kā un cik intensīvi aizvadīt šādas spēles," teica latviešu basketbolists. "Tikām apspēlēti, bet mums no tā jāmācās un jāgatavojas nākamajam mačam."

Porziņģis šajā duelī laukumā pavadīja 30 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā iemeta vienu no pieciem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un četrus no astoņiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva trīs kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu laukumā ielaida par 13 punktiem vairāk nekā iemeta.

Latviešu basketbolists ar "double-double" izcēlies sešās no pēdējām septiņām spēlēm.

Viņš šajā sezonā laukumā bijis 16 spēlēs, kurās vidēji nospēlējis 31 minūti, guvis 18,3 punktus, izcīnījis 9,2 atlēkušās bumbas un bloķējis 2,1 metienu.

"Mavericks" ar 11 panākumiem 17 spēlēs atrodas Rietumu konferences ceturtajā vietā. Dalasas komanda nākamo maču aizvadīs piektdien, kad viesosies pie Fīniksas "Suns".