70 gadus veca riteņbraucēja pierāda, ka vecums ir tikai skaitlis

Sacensības viņai gan nenotika kā plānots. Tā vietā, lai taisni nobrauktu no rampas, sportiste sagrieza stūri uz kreiso pusi un smagi nogāzās, pārkrītot pāri velosipēda stūres ragiem.



Notiekošais tika nofilmēts, un incidents īsā laikā kļuva par memi. Šobrīd video sociālajos tīklos iesgūst atkārtotu ažiotāžu, un tas piedzīvo otru jaunību.

70 gadus vecā franču riteņbraucēja Mateveta. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tajā dienā uz starta izgāja vairāk nekā 600 sportistu no 44 valstīm, ieskaitot arī 5 finišētājas no sieviešu kategorijas 65-69.



Uzvaru svinēja Lena Lundstrēma no Zviedrijas, kura 22 000 kilometru attālumu pieveica nedaudz virs 35 minūtēm.

Mateveta pēc kritiena uz starta vairs neizgāja un sacensības nepabeidza, noslēdzot tās ar izstāšanos.



Lai arī video ir smieklīgs un nedaudz drūms, Matevetas kaisle uz riteņbraukšanu ir pelnījusi lielāku atzinību, nekā tikai ķiķināšanu. Cerams, ka nākošreiz viņa būs pārliecinošāka.