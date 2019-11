"TTT Rīga" pievienojas NCAA eksčempione un WNBA spēlētāja Marina Meibrija

Meibrija ASV Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) četras sezonas pārstāvēja spēcīgo Notrdamas universitātes komandu "Fighting Irish", kas NCAA čempionātā triumfēja 2018. gadā, bet šogad finālā ar 81:82 piekāpās Beiloras Universitātes komandai. Meibrija finālspēlē guva 21 punktu, no kuriem 12 punktus - pēdējā ceturtdaļā.

Četrās sezonās "Fighting Irish" rindās viņa spēlē guva vidēji 13,2 punktus, izcīnīja 3,2 atlēkušās bumbas, izdarīja 3,4 rezultatīvas piespēles un pārtvēra 1,6 bumbas, kā arī realizēja 48 procentus metienu no spēles, 40,5 procentus tālmetienu un 81,7 procentus soda metienu.

"Fighting Irish" sastāvā viņa 30 spēlēs guva vismaz 20 punktus, un viņai pieder universitātes rekords realizētajos tālmetienos - 274 precīzi raidījumi. 2018./19. gada sezonā basketboliste tika iekļauta NCAA "Final Four" simboliskajā izlasē, kā arī otrajā simboliskajā izlasē spēcīgajā Atlantijas okeāna piekrastes konferencē (ACC).

"Marina Meibrija pārstāvēja vienu no labākajām studentu komandām un bija viena no svarīgākajām spēlētājām, 2018.gadā izcīnot NCAA čempiontitulu un šogad spēlējot finālā," par jauno papildinājumu kluba preses pārstāvim teica "TTT Rīga" komandas galvenais treneris Mārtiņš Zībarts. "Šovasar Marina spēja sevi apliecināt Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) Losandželosas "Sparks" sastāvā, un saņēmām labas atsauksmes no viņas komandasbiedrenes. Šī būs spēlētājas pirmā pieredze Eiropas basketbolā, bet ceram, ka Marinai ātri izdosies iekļauties mūsu komandā un palīdzēt uzlabot sniegumu uzbrukuma organizācijā."

1996. gadā dzimusī aizsardze šovasar WNBA draftā tika izvēlēta otrajā kārtā ar 19.kārtas numuru. 31 spēlē WNBA viņa laukumā pavadīja vidēji 11,5 minūtes un guva četrus punktus, metot soda metienus ar 87,5 procentu precizitāti. Viņai arī vidēji 1,2 atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, 0,6 pārtvertas bumbas, kā arī 0,8 kļūdas mačā.

Tikmēr klubs pārtraucis sadarbību ar saspēles vadītāju Linneju Hārperi.

Hārpere četrās Eirolīgas spēlēs guva vidēji 7,5 punktus, realizējot tikai 28,2 procentus metienu no spēles. Vidēji 25,2 minūtēs mačā viņa izcīnīja 3,5 atlēkušās bumbas, izdarīja 3,5 rezultatīvas piespēles, pārtvēra 2,5 bumbas, kā arī pieļāva 4,3 kļūdas.

Šī bija Hārperes otrā sezona Eiropā. Pirmo viņa aizvadīja Izraēlā, bet pirms tam spēlēja WNBA un NCAA čempionātā.

Nākamo spēli Eirolīgā "TTT Rīga" aizvadīs 27.novembrī mājās pret pašreizējām čempionēm Jekaterinburgas UGMK.