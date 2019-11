Ar Mejera sekmīgo sniegumu "Parma" nepietiek, lai uzvarētu spēcīgo "Unics"

"Parma" savā laukumā ar rezultātu 88:89 (23:19, 21:20, 22:25, 22:25) piekāpās Kazaņas "Unics".

Mejeris laukumā pavadīja 34 minūtes un 44 sekundes, kas bija otrs lielākais spēles laiks komandā. Sev atvēlētajā laikā latvietis grozā raidīja četrus no sešiem divpunktu un vienu no diviem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja četrus no astoņiem "sodiņiem". Tāpat viņa rēķinā deviņas atlēkušās bumbas un 18 efektivitātes koeficienta punkti.

Rezultatīvākais Permas vienībā ar 34 punktiem bija Adass Juškevičs, savukārt viesu komandā 31 iekrāja Džamars Smits.

Latvijas basketbolists laukumā atradās arī pēdējās spēles minūtēs un nopelnīja piezīmi pret sevi. Mejeris savus abus soda metienus nespēja realizēt un īsi pēc tam pārkāpa noteikumus pret Vangali Mancari, kurš ar diviem precīziem "sodiņiem" panāca izšķirošo +3 (88:85). Pēdējās desmit sekundes spēlē tika izspēlētas vairākas minūtes, jo tiesneši regulāri devās vērot epizožu atkārtojumus. Vienā no šādām reizēm tika apskatīta situācija, kad Mejeris no auta izspēles saņēma bumbu un burtiski dažas simtdaļas līdz finālsvilpei pret viņu tika pārkāpti noteikumi.

Tiesneši beigās piešķīra divus "sodiņus" latvietim, tomēr viņš iemeta tikai vienu, lai arī "Parmas" komandai nepieciešami bija abi. Līdz ar to Mejerim neizdevās izraut papildlaiku, Parmas komandai piedzīvojot sesto zaudējumu septiņos mačos.

Citā spēlē Saratovas "Avtodor" mājās ar rezultātu 90:85 (20:19, 27:23, 15:23, 28:20) uzvarēja "Astana". Uzvarētāju rindās sastāvā nebija pieteikts Kaspars Bērziņš, kurš komandā uz pusotru mēnesi aizvietoja Aizeju Hiksu.

Hikss sastāvā ir atgriezies, tomēr Bērziņa nākotne vēl ir neskaidra.

Šajā Vienotās līgas sezonā regulārajā turnīrā startē 13 komandas, aizvadot divu apļu turnīru un pēc tam astoņām labākajām kvalificējoties "play-off" cīņām. Turnīrā startē deviņas Krievijas komandas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

Iepriekšējā sezonā par čempioniem tika kronēti Maskavas CSKA basketbolisti, kuri finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Himki" vienību. CSKA basketbolisti Vienotajā līgā triumfējuši astoņas sezonas pēc kārtas.